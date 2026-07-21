Apple připravuje váš iPhone na iOS 27. Stačí nainstalovat iOS 26.6

Přestože se veškerá pozornost v posledních týdnech soustředí na iOS 27 a jeho nové funkce, Apple nezapomíná ani na uživatele, kteří zatím zůstávají na iOS 26. Právě vydaná RC verze iOS 26.6 totiž přináší jednu nenápadnou, ale velmi důležitou novinku, která má usnadnit přechod na příští velkou verzi systému.
Tou novinkou je výrazně vylepšené indexování dat na iPhonu. Apple v poznámkách k vydání přímo uvádí, že iOS 26.6 připravuje zařízení na pokročilejší vyhledávání v iOS 27. Jinými slovy, váš iPhone si začne na pozadí organizovat data tak, aby po instalaci nové verze systému mohl okamžitě využívat všechny nové možnosti vyhledávání bez dlouhého čekání na dodatečné indexování. Právě vyhledávání bude totiž jednou z oblastí, na kterou se iOS 27 výrazně zaměřuje. Nový Spotlight bude díky Apple Intelligence a Siri AI chytřejší, rychlejší a schopný pracovat s mnohem větším množstvím informací napříč aplikacemi i systémem. Aby ale vše fungovalo hned po aktualizaci, je potřeba mít data připravená předem. A přesně to má na starosti iOS 26.6.
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Na první pohled tak může iOS 26.6 působit jako poměrně nezajímavá aktualizace, protože nepřináší žádné nové funkce, které by byly okamžitě vidět. Ve skutečnosti ale jde o jednu z nejdůležitějších přípravných aktualizací posledních let. Apple totiž díky ní zajistí, že přechod na iOS 27 bude pro miliony uživatelů co nejrychlejší a nejplynulejší, což mi přijde jako velmi dobrý nápad, za který určitě Apple zaslouží pochvalu. přeci jen, v minulosti jsme byli většinou svědky toho, že po vydání nového iOS bylo třeba pár dní počkat, než si systém veškerá data znovu projde a „převede“ je do jazyka, kterému lépe rozumí.
Pokud tedy plánujete na podzim přechod na iOS 27, rozhodně se vyplatí iOS 26.6 nepřeskakovat. Nejenže přinese tradiční opravy chyb a bezpečnostní záplaty, ale zároveň připraví váš iPhone na jednu z největších softwarových novinek letošního roku.