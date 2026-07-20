Přes měsíc testuji denně iOS 27 a povím vám, proč byste (ne)měli také

Je tomu sice skoro až k nevíře, ale od představení iOS 27 a tedy i od vydání první bety tohoto systému uplynul již více než měsíc. Apple totiž tento systém představil už 8. června večer s tím, že v průběhu večera rovnou vypustil i první vývojářské bety. V současnosti jsou pak těmi nejaktuálnějšími betami třetí vývojářská spolu s první veřejnou, která vyšla teprve minulý týden. A protože se teď tedy do instalace hrne čím dál tím víc lidí, myslím si, že není úplně od věci zhodnotit dosavadní dojmy a poznatky a tím případně pomoci v rozhodování, zda se do instalace vyplatí (ne)pustit.
Upřímně řečeno, testování iOS 27 je zatím při srovnání s roky předešlými poměrně zvláštní, nicméně hlavně v pozitivním smyslu. To proto, že vlastně od první bety se jedná o velmi, ale opravdu velmi dobře fungující operační systém, který bych upřímně sám vůbec za betu neoznačil, kdybych nevěděl, že se o beta software jedná. Celková spolehlivost na novějších iPhonech, na kterých systém testuji (konkrétně iPhone 17, 17 Pro a Air) je totiž velmi vysoká, skoro až srovnatelná s veřejnými verzemi iOS 26.
Ano, občas se nějaká ta chybička objeví, jedná se však zpravidla o naprosté drobnosti, kdy mi třeba špatně doskočí klávesnice ve Zprávách, zničehonic přestane fungovat možnost screenshotování a tak podobně. Jedná se ale o chyby, které jsou naprosto sporadické a nějak zásadně neovlivňují používání zařízení jako takového. Co se mi pak líbí nejvíc, je fakt, že v předešlých letech jsem byl zvyklý na to, že se první bety nových systémů docela dost sekaly. To se ale u iOS 27 absolutně nejede, jeho svižnost je totiž opravdu mimořádná.
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Svým způsobem by to člověka vlastně ani nemělo překvapovat vzhledem k tomu, že Apple jako jednu z hlavních výhod iOS 27 sliboval právě zrychlení na mnoha frontách a celkovou vyšší spolehlivost. Slova o zrychlení, vyšší stabilitě a tak podobně jsme však od Applu slýchali i v minulosti a pravdou je, že když se zrychlovalo, dělo se tak zpravidla spíš až v závěrečných betách, kdy třeba v případě iOS 26 Apple zrychloval doslova skokově snad až v předposlední a poslední vývojářské betě. U iOS 27 je tedy rychlost hned od prvopočátku docela zajímavá.
Je tu však i tak trochu stinná stránka celého systému a tím je fakt, že toho vlastně na iPhone přináší velmi málo. Hlavní novinkou iOS 27 a potažmo i dalších systémů je totiž Siri AI, která však v Evropské unii alespoň ze začátku nebude k dispozici. Ve výsledku si tak musíme vystačit s pár menšími novinkami, které jsou dostupné všem, jako například nové možnosti AI úprav ve formě Rozšířit a Přerámovat, které jsou za mě osobně opravdu skvěle fungující a velmi zajímavé. Někoho pak můžou potěšit i uživatelské úpravy v rámci Liquid Glass designu, potažmo nové možnosti v rámci Rodičovské kontroly a tak podobně. Ale upřímně řečeno, věcí na objevování je v iOS 27 opravdu málo a troufám si proto říci, že z jeho testování nebudete mít ani zdaleka tak zajímavý pocit, jako když jste si třeba loni nainstalovali iOS 26 s Liquid Glass designem a dalšími prvky.
A právě v relativně malém množství novinek je za mě osobně „nejvíc zakopaný pes“. Systém jako takový totiž sice už v betě funguje naprosto perfektně a proto se nebojím říci, že instalace se není třeba nějak zásadně obávat, protože třeba bankovní aplikace a tak podobně fungují, na druhou stranu zde ale upřímně není moc argumentů, proč byste si vlastně betu měli již teď instalovat a pustit se tak do mírného rizika, které s sebou každá beta samozřejmě nese. Jinými slovy to, co iOS 27 přináší, není něco, na co by se nedalo počkat do září a do veřejné verze systému.