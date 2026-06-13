Tyto chyby mě nejvíc trápí v iOS 27 Beta 1 a vás mohou také

Po dlouhých letech jsem se rozhodl vyzkoušet vývojářskou betu. Naposledy jsem tak učinil s iOS 14, přičemž jednu z vývojářských bet této verze mi iPhone XR „nepobral“, a já se musel (tehdy poměrně složitě, neboť jsem neměl Mac, ale jen starý notebook s Windows) vracet na iOS 13. A slíbil jsem si, že po žádné betě již nesáhnu.
Nevím, co mě letos osvítilo, že jsem do této řeky znovu vstoupil. Od iOS 27 jsem žádná velká očekávání neměl. Jasně, chytřejší Siri, o níž jsem psal dlouhé měsíce, zněla lákavě. Ovšem nedělal jsem si naděje, že její plný potenciál si užijeme i v našich luzích a hájích či že Apple veškeré novinky „vypálí“ již v první betě. Letos jsem byl jen zkrátka zvědavý a po minulých zkušenostech možná i trochu odvážný.
Na každý pád hodí se hned na úvod říct, že pokud jste naprosto obyčejným uživatelem, za kterého se ostatně považuji i já, žádných velkých změn si v iOS 27 nevšimnete. AI úpravy fotek jsou fajn a na chvíli vás při zkoumání systému zabaví, nicméně pokud telefon používáte na nějaké běžné bázi a máte zkušenosti s iOS 26, těžko na první pohled rozeznáte, že jste na betě iOS 27. Ale dosti řečí. V tomto článku se nehodlám zabývat rozborem novinek či srovnáním s iOS 26. Na to jsou zde povolanější.
Instalujete na vlastní riziko
Pokud si do svého zařízení nainstalujete betu, musíte počítat s tím, že systém zkrátka není hotov a zpravidla zde budou větší či menší chyby, které vám mohou více či méně pít krev. S tím jsem pochopitelně počítal a s tímto vědomím jsem do instalace bety šel. V tomto článku vám chci sdělit, na jaké chyby jsem narazil a co se vám možná může s vaším iPhonem stát, pokud se pro testování bet rozhodnete.
Začněme od toho nejméně závažného. Tu a tam se mi stane, že pokud iPhone v rychlém sledu za sebou uzamknu a pak jej chci znovu probudit, dostanu pouze temnou obrazovku a rozsvítí se mi zelená dioda v Dynamic Islandu. Ale žádná katastrofa. Po pár sekundách je vše zase tak, jak má být, a telefon reaguje na stisk tlačítka i dotyk displeje.
Co už je trochu méně příjemné je, že když otevřu messeneger a rychle kliknu na konverzaci, často se v chatu nezobrazí klávesnice. Poté je třeba z konverzace vystoupit a následně se do ní vrátit. Též se mi stává, a to napříč všemi aplikacemi, že když začnu psát do textového pole větu, velké písmeno je až to druhé. V praxi tedy úvodní věta vypadá: „aHoj, jak se vede?“.
Rovněž jsem v posledních dnech narazil na situaci, kdy mi do bezdrátových sluchátek či repráku přestane zničehonic „téct zvuk“. iPhone se tváří, že zvuk přehrává, ovšem sluchátka jsou hluché. Řešení je buď odpojení a opětovné připojení periferie, či spuštění zvuku v jiné aplikaci. Pokud se mi například přestane přehrávat zvuk ve Spotify, problém se vyřeší, jakmile si pustím na Instagramu Reels.
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Nabíjení pouze drátem
Na téměř každé betě je samozřejmostí, že vám budou padat aplikace, což se mi zřídka děje u Maxe Payna, kterého jsem opět úspěšně na telefonu rozjel. Chyba, která mě ale naprosto zarazila, je ta, že mi přestalo fungovat bezdrátové nabíjení. Telefon mám prakticky neustále v práci na MagSafe stojanu. Nyní se po přiložení telefon tváří, že se nabíjí (ikonka baterky klasicky zezelená). Žádný proud ale neproudí a telefon se pochopitelně pomalu vybíjí. Momentálně jsem tedy odkázán pouze na drát a můj MagSafe stojánek je v podstatě jen bezcenný držák, který při přiložení iPhonu na něm spustí nabíjecí grafiku.
Nejvíce mi ale asi vadí, že se mi neozývají veškeré notifikace. Na uzamčené obrazovce je fyzicky vidím, ovšem telefon se akusticky neozve ani nezavibruje. Též mlčí Apple Watch. Když už nic, doufám, že aspoň toto s další betou zmizí.
Jak můžete vidět, jakožto běžný uživatel jsem na některé chyby narazil. S klidem na duši ale mohu říct, že s tím dokážu žít. Pokud chcete od svého iPhonu ale 100% spolehlivost, možná bych s testováním počkal. Na druhou stranu se hodí říct, že co se stalo mně, se nemusí stát vám. Kolega Jirka testuje betu na iPhone Air a na chyby prakticky nenaráží.