Po 7 letech definitivní konec! Apple ve watchOS 27 v tichosti zrušil legendární funkci hodinek

Mezi desítkami novinek, které Apple představil v rámci watchOS 27, si většina uživatelů všimla především nové Siri AI, přepracované mřížky aplikací nebo vylepšení v oblasti zdraví a fitness. V pozadí však došlo i k jedné změně, která znamená definitivní konec funkce, jež byla s Apple Watch spojena dlouhých sedm let. Apple totiž z watchOS 27 odstranil aplikaci Walkie-Talkie.
Právě ta patřila v době svého představení mezi nejzajímavější novinky systému watchOS 5. Myšlenka byla jednoduchá. Stačilo si přidat kontakt, stisknout tlačítko a okamžitě poslat hlasovou zprávu druhému uživateli Apple Watch podobně jako u klasické vysílačky. Apple tehdy funkci prezentoval jako rychlý způsob komunikace, který měl být jednodušší než telefonování nebo psaní zpráv.
Realita však byla poněkud odlišná.
Ačkoliv Walkie-Talkie na první pohled působilo efektně, mezi uživateli si nikdy nezískalo takovou popularitu, jakou Apple pravděpodobně očekával. Mnoho lidí funkci vyzkoušelo krátce po jejím spuštění, ale následně se vrátilo k běžným telefonním hovorům, iMessage nebo hlasovým zprávám. Pro řadu uživatelů navíc představovalo komplikaci už samotné nastavování dostupnosti a pozvánek.
Určitou roli sehrály i technické problémy. Apple musel v minulosti službu dokonce dočasně vypnout kvůli bezpečnostní chybě, která mohla za určitých okolností představovat riziko pro soukromí uživatelů. Přestože se Walkie-Talkie následně vrátilo zpět, nikdy už nezískalo výraznější pozornost.
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V watchOS 27 tak Apple aplikaci definitivně odstraňuje. Nejde přitom o překvapivý krok. Firma dlouhodobě redukuje funkce a služby, které využívá jen malé množství lidí, a naopak se soustředí na oblasti, které mají potenciál oslovit širší publikum. Letos je to především umělá inteligence, zdravotní funkce a lepší propojení s ostatními zařízeními.
Je zajímavé sledovat, jak se Apple Watch za poslední roky proměnily. Zatímco dříve se Apple snažil experimentovat s různými způsoby komunikace přímo ze zápěstí, dnes se hodinky stále více profilují jako zařízení zaměřené na zdraví, sport a rychlý přístup k důležitým informacím. Funkce jako EKG, detekce pádu, měření spánku nebo pokročilé sportovní metriky mají pro většinu uživatelů jednoduše větší význam než digitální vysílačka.
Pro většinu majitelů Apple Watch tak odstranění Walkie-Talkie pravděpodobně nepředstavuje žádnou zásadní ztrátu. Přesto jde o zajímavý symbolický moment. Končí totiž jedna z funkcí, která svého času patřila mezi nejvýraznější novinky Apple Watch a měla ukázat, jak odlišně lze komunikovat v době chytrých hodinek. Po sedmi letech však Apple zjevně dospěl k závěru, že experiment skončil. A v watchOS 27 tak po Walkie-Talkie nezůstane ani stopa.