Jedna aplikace místo tří. Apple výrazně zjednodušuje Apple Watch

Apple na letošní WWDC 2026 nepředstavil jen nové AI funkce, vylepšené sledování zdraví nebo změny designu systému. Mezi novinkami v watchOS 27 se objevila i jedna zdánlivě nenápadná úprava, která ale může výrazně zpříjemnit každodenní používání Apple Watch. Řeč je o aplikaci Najít, která konečně prochází výrazným přepracováním a sjednocením. A upřímně? Je trochu překvapivé, že Apple s touto změnou nepřišel už před lety.
Dosud totiž Apple Watch nabízely hned tři samostatné aplikace pro hledání zařízení, lidí a předmětů. Pokud jste chtěli najít svůj iPhone, otevřeli jste jednu aplikaci. Pokud jste hledali člena rodiny, otevřeli jste druhou. A když jste potřebovali zjistit, kde se nachází AirTag nebo jiný sledovaný předmět, čekala na vás aplikace třetí. Přestože vše fungovalo relativně dobře, zbytečně to komplikovalo práci a působilo to roztříštěně.
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To se nyní mění. Apple v watchOS 27 všechny tyto funkce spojuje do jediné aplikace Najít, která nabídne přehlednější prostředí postavené kolem mapy. Na jednom místě tak uvidíte své Apple produkty, AirTagy, další příslušenství podporující síť Najít i osoby, které s vámi sdílí svou polohu. Přepínání mezi několika aplikacemi definitivně končí. Nová aplikace navíc přináší i rozšířené možnosti sdílení polohy a sledovaných předmětů. Apple sice zatím neprozradil všechny detaily, ale podle dostupných informací bude mít uživatel větší kontrolu nad tím, komu a jak dlouho svou polohu zpřístupní. Právě soukromí je ostatně oblast, na kterou Apple v posledních letech klade stále větší důraz.
Zajímavé je, že podobných změn se dočkala i verze aplikace Najít pro iPhone. V iOS 27 se například objevuje možnost dočasně skrýt svou polohu konkrétním osobám bez nutnosti úplně vypínat sdílení. Funkce dokáže polohu skrýt až na 12 hodin a druhá strana přitom nedostane žádné upozornění. Na její obrazovce se jednoduše zobrazí informace o nedostupné poloze.
Nové Najít přitom není jedinou novinkou, kterou watchOS 27 přináší. Apple v systému zapracoval také na vyšší efektivitě baterie, přesnějším měření kroků, rychlejším spouštění aplikací, vylepšeném Wi-Fi připojení či nové dynamické mřížce aplikací, která dokáže lépe zobrazovat nejpoužívanější aplikace. Přesto právě sjednocení aplikace Najít patří mezi změny, které budou uživatelé pravděpodobně využívat nejčastěji. Možná nejde o funkci, kvůli které by si někdo kupoval nové Apple Watch. Je to ale přesně ten typ vylepšení, který dělá systém příjemnějším na používání každý den. A právě podobné drobnosti často rozhodují o tom, zda se zařízení používá intuitivně, nebo vás při každé druhé akci zbytečně brzdí.