Apple právě představil watchOS 27

Apple ukázal nový operační systém pro Apple Watch. Za poslední týdny a měsíce jsem s ohledem na spekulace (stejně jako zřejmě mnozí z vás) nabyl dojmu, že Apple se soustředí převážně na stabilitu. V úvodu WWDC Craig Federighi tvrdil, že se letos Apple zaměřil na tři oblasti. A sice vylepšení platformy, bezpečnost a Apple Intelligence + Siri. Stalo se tak? Pojďme se na watchOS 27 podívat o něco podrobněji.
Siri App
Díky Siri App budete moct navštívit staré konverzace, které se synchronizují přes iCloud. Bude tedy možné přecházet je mezi zařízeními.
Lepší výdrž, plynulost a nové ovládání
Apple v systému watchOS 27 výrazně zapracoval na celkové efektivitě, což by se mělo pozitivně odrazit na lepší výdrži baterie. Uživatelé se mohou těšit na rychlejší spouštění rozšíření aplikací, svižnější přehrávání multimédií i celkově vylepšenou konektivitu přes Wi-Fi sítě.
Prostředí hodinek oživí nová dynamická mřížka aplikací a zcela nové užitečné gesto poklepání, které usnadní ovládání systému. Krokem vpřed je také kompletně přepracované nastavení v aplikaci Apple Watch na spárovaném iPhonu nebo mnohem efektivnější detekce vody.
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Chytřejší sportování a vylepšené aplikace
Po stránce zdraví a fitness přináší watchOS 27 ještě přesnější měření ušlých kroků. Známá platforma GymKit pro propojování se sportovním náčiním navíc nově funguje nejen na hodinkách, ale i přímo na iPhonu.
Výraznou proměnou prošla aplikace Najít, která je nyní na zápěstí přehledně sjednocená do jednoho místa. Zásadního vylepšení se dočkala také oblíbená Chytrá sada.
Ta nabízí nové inteligentní návrhy a přímo na ciferníku dokáže zobrazovat jízdenky, tranzitní karty či průkazy totožnosti. Aplikace Peněženka pak rovnou na hodinkách ukáže aktuální zůstatek na vašich platebních kartách a do systému přibyla i podpora pro sdílení digitálního klíče pro hosty.
A zařízl podporu pro Watch S9? To mi přijde celkem jako podpásovka. Když nechali podporu pro iPhone 11. 😠
Přesně at se stydí je to naschvál fuj.