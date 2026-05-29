Apple Watch pomohly odhalit překvapivou souvislost. Vědci analyzovali 94 tisíc nocí spánku

Apple Watch dnes neslouží jen k měření sportovních výkonů nebo sledování srdečního tepu. Stále častěji se stávají také cenným zdrojem dat pro vědecký výzkum. Nejnověji to potvrzuje studie vědců z Harvard T.H. Chan School of Public Health, kteří využili data z více než 94 tisíc nocí zaznamenaných pomocí Apple Watch, aby lépe porozuměli změnám spánku během přechodu do menopauzy.
Výzkum navazuje na dlouhodobý projekt Apple Women’s Health Study, který Apple provozuje prostřednictvím aplikace Research. Studie vznikla ve spolupráci s předními americkými institucemi včetně Harvardu, Brigham and Women’s Hospital, American Heart Association a University of Michigan. Apple už dříve uvedl, že do jeho zdravotních výzkumných programů se zapojilo více než 350 tisíc účastníků napříč Spojenými státy.
Tisíce nocí odhalily změny ve spánku
Vědci analyzovali data od 338 žen ve věku od 25 do 59 let, přičemž většina účastnic byla ve věkové skupině 45 až 59 let. Celkem bylo vyhodnoceno více než 94 tisíc nocí sledovaných pomocí Apple Watch.
Výsledky ukázaly, že během období kolem menopauzy dochází u mnoha žen ke zhoršení kvality spánku. Zejména v průběhu dvanácti měsíců před poslední zaznamenanou menstruací a dvanácti měsíců po ní trávily účastnice více času bděním během noci.
Výzkumní experti zároveň zjistili, že přibližně 60 procent žen vykazovalo během osmnácti měsíců před menopauzou zvýšenou hodnotu ukazatele WASO (Wake After Sleep Onset), který měří dobu probuzení po usnutí. Průměrné zhoršení dosáhlo přibližně sedmi procent.
Po menopauze pak ženy trávily v průměru o 0,8 procenta více času vzhůru během spánku než před ní. Na první pohled se může zdát, že jde o malé číslo, ale při dlouhodobém sledování jde o statisticky významnou změnu.
Každá žena prožívá menopauzu jinak
Autoři studie zároveň zdůrazňují, že průběh menopauzy se výrazně liší člověk od člověka. Některé účastnice zaznamenaly výrazné zhoršení spánku, zatímco u jiných se neobjevily téměř žádné změny. Součástí výzkumu bylo také zaznamenávání dalších příznaků menopauzy. Nejčastěji ženy hlásily návaly horka, které se objevily u více než 82 procent účastnic. Následovala podrážděnost, psychické vyčerpání a sexuální obtíže.
Zajímavé je, že mezi faktory nejvíce spojenými se zhoršením kvality spánku nepatřily pouze návaly horka. Významnou roli hrály také potíže s močovým měchýřem, bolesti kloubů, nepříjemné pocity v oblasti srdce nebo depresivní symptomy.
Jak zlepšit spánek během menopauzy
Vědečtí pracovníci na základě získaných dat doporučují několik jednoduchých opatření, která mohou ženám pomoci zvládat spánkové potíže během perimenopauzy i menopauzy.
Mezi nejdůležitější patří udržování nižší teploty v ložnici, pravidelný spánkový režim, dostatek pohybu během dne a omezení příjmu tekutin těsně před spaním. Důležitou roli podle odborníků hrají také relaxační techniky a vědomé zklidnění organismu před usnutím.
Studie zároveň ukazuje, jak velký potenciál mají nositelná zařízení při výzkumu dlouhodobých zdravotních změn. Apple Watch díky nepřetržitému sběru dat umožňují sledovat procesy, které by bylo při běžných klinických návštěvách jen velmi obtížné zachytit.