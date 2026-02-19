iOS 26.4 přidává do aplikace Zdraví nenápadnou novinku, která vám může zásadně změnit pohled na spánek

Apple v iOS 26.4 nenápadně rozšířil aplikaci Zdraví o údaj, který mi osobně dává větší smysl než další barevné grafy. V části Spánek nově přibyla metrika průměrné doby uléhání. Díky ní je konečně lépe vidět, jak moc se člověk drží svého režimu a jak to souvisí s kvalitou spánku.
V nové zvýrazněné kartě Spánek se zobrazuje konkrétní čas, kdy jste šli spát, a zároveň průměrný čas uléhání vypočítaný z posledních dvou týdnů. Rozdíl mezi plánem a realitou je tak patrný na první pohled. Dříve aplikace ukazovala průměrnou délku spánku za posledních sedm dní, což zůstává zachováno, ale chyběl kontext toho, kdy vlastně člověk usíná. Teď je mnohem snazší si všimnout, že problém není jen v tom, kolik hodin spíte, ale i v tom, že chodíte spát každý den jinak.
Z vlastní zkušenosti vím, že nepravidelnost je často větší nepřítel než samotná délka spánku. Stačí pár večerů, kdy se práce protáhne nebo člověk bezmyšlenkovitě zůstane déle u seriálu, a režim se rozpadne. Když pak v aplikaci vidím, že se můj skutečný čas uléhání liší od průměru o hodinu nebo víc, je to konkrétní číslo, ne jen pocit. A právě taková čísla dokážou člověka přimět k úpravě návyků víc než obecné doporučení „choďte spát pravidelně“.
Druhá významná změna se týká sekce Vitals, alespoň ve Spojených státech. Do přehledového denního grafu se vrací hodnota okysličení krve. V předchozích verzích iOS 26 sice existovala samostatná položka pro kyslík v krvi, ale v hlavním přehledu chyběla křivka, která by tento údaj zobrazovala společně s ostatními daty. Nyní je hladina kyslíku opět viditelná přímo v liniovém grafu mezi dalšími hodnotami.
Celá situace kolem měření kyslíku v krvi je přitom dlouhodobě ovlivněna právním sporem mezi Applem a společností Masimo. Ta Applu vytkla porušení patentů týkajících se snímání okysličení krve a dosáhla zákazu dovozu některých modelů Apple Watch do USA. Apple proto musel začátkem roku 2024 funkci měření kyslíku v krvi na americkém trhu odstranit, aby mohl hodinky dál prodávat. V srpnu 2025 se hodnota kyslíku do systému vrátila, ale pouze jako údaj zobrazovaný na iPhonu. V USA tak stále není možné změřit okysličení krve na Apple Watch a vidět výsledek přímo na zápěstí.
To, že se kyslík v krvi znovu objevuje v přehledovém grafu Vitals, tedy neznamená plný návrat původní funkčnosti, ale spíše lepší integraci dostupných dat do jednoho místa. Pro uživatele je to přehlednější a dává to větší smysl při sledování dlouhodobých trendů.
iOS 26.4 tak nepřináší žádnou velkou revoluci, ale několik promyšlených úprav, které mají reálný dopad na každodenní používání. U spánku jde o lepší pochopení vlastních návyků, u Vitals o přehlednější práci s naměřenými hodnotami. A právě takové změny bývají ve výsledku nejpřínosnější.
