iOS 26.4 přichází! Přehled všech novinek, které přináší jeho 1. beta

Apple vydal pro vývojáře první betu iOS 26.4. Přináší balík nových funkcí pro iPhone – od chytrých playlistů přes video podcasty až po větší bezpečnost zpráv. Veřejná beta má dorazit během pár týdnů a ostrá verze se čeká na jaře.
Hudba, podcasty a další aplikace
Playlist Playground v Apple Music umožní vytvořit playlist jen z textu. Napíšete nápad, náladu nebo styl a systém vygeneruje 25 skladeb i s vlastním názvem. Playlist pak můžete dál ladit dalšími prompty a vybrat si obal i popisek.
V Apple Music přibývá i funkce „Koncerty poblíž“, která má ukázat vystoupení v okolí a termíny turné u interpretů, které posloucháte. Zároveň Apple přepracoval vzhled alb a playlistů – nově je tu celostránkový obal alba.
V Apple Podcastech dorazí video podcasty. Přehrávání běží přes HLS (HTTP Live Streaming), takže by mělo být plynulé na Wi-Fi i mobilních datech. V aplikaci půjde přepínat mezi poslechem a sledováním a video epizody si budete moct stáhnout i offline. Video obsah se má propisovat do doporučení i sekcí Nové a Kategorie.
Zprávy dostávají nové animace (třeba při zakládání konverzace). A v App Store, Apple Music a dalších aplikacích se sjednocuje centrum účtu – nový Apple Account hub nahrazuje profilovou stránku. App Store navíc spojuje aplikace s historií nákupů, má samostatnou sekci aktualizací (nově na dvě klepnutí) a vyhledávání se mění tak, že se zobrazí nahoře po klepnutí.
Na plochu a zamknutou obrazovku míří Ambient Music widget pro vestavěnou „ambientní“ hudbu (spánek, soustředění, wellbeing a další). A Galerie tapet dostává nový design s možností stahovat tapety podle kategorií (Počasí, Astronomie, Emoji atd.). Stejný facelift má i galerie ciferníků v aplikaci pro Apple Watch.
Freeform se dočká Creator Studio (pro předplatitele). Přidává Content Hub se tvary a navíc přístup k vybranému obsahu (grafika, fotky, ilustrace) i AI nástroje pro tvorbu a úpravy obrázků. A mimochodem – Freeform má i novou ikonu.
Připomínky dostávají novou sekci „Urgent“. Položky označené jako urgentní mají mít vždy alarm, takže vás systém na termín upozorní „nahlas a jasně“.
V Nastavení → iCloud přibývá dole položka iCloud.com, která nahrazuje starý přepínač pro přístup k datům na webu. Nově je tu i volba „Allow Search“, aby důvěryhodná zařízení mohla poskytovat výsledky vyhledávání pro iCloud.com.
Soukromí, zabezpečení a EU změny
Ochrana proti krádeži iPhone posouvá laťku. Ochrana odcizených zařízení je nově zapnutá standardně u všech zařízení. Cílem je ztížit scénář, kdy útočník odkouká kód, ukradne telefon a pak přes něj vypne službu Najít, sáhne na hesla nebo finanční účty. Pro citlivé akce bude systém vyžadovat Face ID/Touch ID, někde funkce bez ověření nepůjdou vůbec a jinde se uplatní hodinová bezpečnostní prodleva.
iOS 26.4 (spolu s iPadOS a macOS Tahoe 26.4) testuje end-to-end šifrování pro RCS. Apple na tom spolupracuje s GSM Association. Šifrované RCS konverzace mají mít ikonu zámku. Zatím se testuje hlavně RCS iPhone-iPhone, plné nasazení pro komunikaci iPhone-Android má přijít v některé z dalších verzí iOS 26.
Fotogalerie
Emoji v této betě přímo nepřibývají, ale kód naznačuje, že později mohou dorazit nové znaky jako trombon, truhla s pokladem, „zkreslený“ obličej, chlupaté stvoření (Bigfoot), ředkvička nebo baletky.
V Evropské unii se vrací testované funkce pro zařízení třetích stran. Notification Forwarding umožní přeposílat oznámení z iPhone na chytré hodinky mimo ekosystém Apple (třeba Android), ale vždy jen na jedno zařízení současně – pokud je aktivní přeposílání, Apple Watch oznámení nedostanou. Dále se zmiňuje i Proximity Pairing: párování „na jedno klepnutí“ přiložením příslušenství k iPhone/iPad, podobně jako u AirPods. Tyto změny souvisí s tlakem regulátorů a Evropské komise.
Nejvíc mě osobně těší dvě věci. Základy šifrování u RCS (tohle je obří posun pro bezpečnou komunikaci napříč platformami) a to, že Ochrana odcizených zařízení je konečně zapnutá automaticky. Playlist Playground zní zábavně, ale klíčová bude kvalita doporučení a to, jestli Apple dokáže playlisty opravdu trefovat dlouhodobě.