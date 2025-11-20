Zavřít reklamu

Apple musí zaplatit 634 milionů dolarů za porušení patentu!

Apple Watch
Martin Hradecký
0

Apple čelí tvrdé ráně v soudním sporu o technologii měření okysličení krve v hodinkách Apple Watch. Federální porota v Kalifornii rozhodla ve prospěch společnosti Masimo a nařídila Applu zaplatit 634 milionů dolarů jako odškodnění za porušení patentu č. 10,433,776.

Mohlo by vás zajímat

Sporný patent

Klíčovým bodem sporu bylo, zda lze Apple Watch označit za „monitor pacienta“, jak je definován v patentu Masimo. Apple tvrdil, že takový termín označuje pouze zařízení pro kontinuální sledování zdravotního stavu. Masimo ale argumentovalo, že funkce jako upozornění na vysoký srdeční tep s 95% citlivostí spadají do této kategorie.

Apple namítal, že zmíněná funkce se aktivuje pouze tehdy, když je uživatel v klidu alespoň 10 minut, což nesplňuje podmínky kontinuálního sledování. Soud však přijal výklad Masimo a uznal Apple Watch za zařízení spadající pod patent.

Apple Watch SE 34 Apple Watch SE 34
Apple Watch SE 38 Apple Watch SE 38
Apple Watch SE 312 Apple Watch SE 312
Apple Watch SE 32 Apple Watch SE 32
Apple Watch SE 310 Apple Watch SE 310
Apple Watch SE 39 Apple Watch SE 39
Vstoupit do galerie

Patent se sice vztahuje jen na pulzní oxymetr s nízkou spotřebou energie a expiruje od roku 2022, ale porota rozhodla, že Apple porušil patent u 43 milionů prodaných jednotek. Apple navrhoval maximální škodu mezi 3 a 6 miliony dolarů, Masimo požadovalo až 749 milionů.

Apple se hodlá dál soudit

Apple plánuje proti verdiktu podat odvolání. Firma tvrdí, že většina ze 25 patentů, které Masimo proti Applu použilo v různých řízeních, byla shledána neplatnými. Spor se však tímto nekončí – pokračuje také přezkum Mezinárodní obchodní komisí, rovněž kvůli funkci měření okysličení krve v Apple Watch.

Masimo v prohlášení označilo rozsudek za významné vítězství v ochraně své duševní vlastnictví a inovací.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.