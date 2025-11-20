Apple musí zaplatit 634 milionů dolarů za porušení patentu!

Apple čelí tvrdé ráně v soudním sporu o technologii měření okysličení krve v hodinkách Apple Watch. Federální porota v Kalifornii rozhodla ve prospěch společnosti Masimo a nařídila Applu zaplatit 634 milionů dolarů jako odškodnění za porušení patentu č. 10,433,776.
Sporný patent
Klíčovým bodem sporu bylo, zda lze Apple Watch označit za „monitor pacienta“, jak je definován v patentu Masimo. Apple tvrdil, že takový termín označuje pouze zařízení pro kontinuální sledování zdravotního stavu. Masimo ale argumentovalo, že funkce jako upozornění na vysoký srdeční tep s 95% citlivostí spadají do této kategorie.
Apple namítal, že zmíněná funkce se aktivuje pouze tehdy, když je uživatel v klidu alespoň 10 minut, což nesplňuje podmínky kontinuálního sledování. Soud však přijal výklad Masimo a uznal Apple Watch za zařízení spadající pod patent.
Patent se sice vztahuje jen na pulzní oxymetr s nízkou spotřebou energie a expiruje od roku 2022, ale porota rozhodla, že Apple porušil patent u 43 milionů prodaných jednotek. Apple navrhoval maximální škodu mezi 3 a 6 miliony dolarů, Masimo požadovalo až 749 milionů.
Apple se hodlá dál soudit
Apple plánuje proti verdiktu podat odvolání. Firma tvrdí, že většina ze 25 patentů, které Masimo proti Applu použilo v různých řízeních, byla shledána neplatnými. Spor se však tímto nekončí – pokračuje také přezkum Mezinárodní obchodní komisí, rovněž kvůli funkci měření okysličení krve v Apple Watch.
Masimo v prohlášení označilo rozsudek za významné vítězství v ochraně své duševní vlastnictví a inovací.