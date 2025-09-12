Apple míří opět před soud kvůli krádeži patentů, tentokrát za „Hey Siri“ a klávesnici

Apple se dostal pod tlak kvůli nové patentové žalobě, kterou podala firma Cerence, dříve součást Nuance Communications – společnosti, která stála u zrodu hlasového ovládání Siri. Cerence nyní působí v oblasti konverzační AI pro automobily a další odvětví, a tvrdí, že Apple neoprávněně využívá její technologie.
Žaloba byla podána u okresního soudu v západním Texasu, který je známý jako příznivější pro držitele patentů. Cerence uvádí, že Apple porušuje řadu patentů, včetně těch souvisejících s funkcí „Hey Siri“, virtuální klávesnicí a prediktivním zadáváním textu.
O jaké patenty jde?
Mezi konkrétní patenty patří například rozpoznávání slovních vzorů při zadávání na virtuální klávesnici, funkce „slide to type“, která sleduje pohyb prstu přes písmena, sledování pohybu zařízení při výběru vstupu, optimalizace zadávání textu pomocí zkratek a detekce hlasových povelů při nízké spotřebě energie.
Cerence tvrdí, že už v roce 2021 nabídla Applu licencování těchto technologií, ale jednání skončila bez dohody. Nyní firma požaduje finanční odškodnění, trvalé licenční poplatky a soudní zákaz dalšího porušování patentů.
Pokud by Apple prohrál, mohlo by to mít dopad na budoucnost klíčových funkcí jako „Hey Siri“ nebo virtuální klávesnice ve všech zařízeních s iOS13 a vyšším. Spor se zatím vyvíjí a Apple se zatím k žalobě nevyjádřil.