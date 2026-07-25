Toto jednoduché nastavení iPhone zásadně zvýší vaše soukromí kdykoliv a kdekoliv mezi lidmi

Stačí nechat iPhone chvíli ležet na pracovním stole a jediná příchozí zpráva může prozradit víc, než byste chtěli. Na zamčené obrazovce se totiž může objevit jméno odesílatele i část konverzace, kterou snadno zahlédne kolega, spolubydlící nebo kdokoliv, kdo se právě nachází poblíž. iOS naštěstí umožňuje obsah oznámení skrýt, aniž byste se museli vzdát upozornění na nové zprávy.
Nejpraktičtější je podle mě nastavení, při kterém iPhone oznámení zobrazí, samotný text však odhalí až po ověření pomocí Face ID. Na první pohled tak poznáte, že vám někdo napsal, ale nikdo jiný si zprávu z displeje nepřečte.
Jak skrýt obsah příchozích zpráv
Nastavení můžete změnit pouze pro aplikaci Zprávy:
- Otevřete na iPhonu Nastavení.
- Přejděte do nabídky Oznámení.
- V seznamu aplikací vyberte Zprávy.
- Posuňte obrazovku dolů a klepněte na Zobrazovat náhledy.
- Vyberte možnost Při odemčení nebo Nikdy.
Volba Při odemčení představuje dobrý kompromis mezi soukromím a pohodlím. Na zamčené obrazovce se objeví upozornění, jeho obsah se ale ukáže teprve poté, co vás Face ID rozpozná. Pokud zvolíte Nikdy, text zprávy zůstane skrytý i po odemčení telefonu. K jeho přečtení budete muset otevřít příslušnou aplikaci.
Stejný postup funguje také u WhatsAppu, Messengeru, Signalu a dalších komunikačních aplikací. Stačí v nabídce Nastavení > Oznámení vybrat požadovanou aplikaci a upravit volbu Zobrazovat náhledy. K dispozici je rovněž globální nastavení pro všechny aplikace najednou přímo v nabídce Nastavení > Oznámení > Zobrazovat náhledy.
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Oznámení lze ze zamčené obrazovky odstranit úplně
Pokud nechcete, aby bylo na displeji poznat ani to, že vám zpráva dorazila, otevřete Nastavení > Oznámení > Zprávy. V části Upozornění následně zrušte možnost zobrazování na uzamčené obrazovce. Zprávy budou nadále přicházet a mohou zůstat dostupné v Oznamovacím centru, na zamčeném displeji se však neobjeví.
Podle potřeby lze vypnout také Bannery, Zvuky nebo Odznaky. Úplné zakázání volby Povolit oznámení bych ale doporučil pouze tehdy, pokud skutečně nechcete být na nové zprávy upozorňováni vůbec.
Osobně považuji variantu Při odemčení za nejrozumnější. Nezmeškáte důležitou zprávu, ale zároveň nehrozí, že její obsah ve špatnou chvíli rozsvítí celý displej. Jde o drobnou změnu, která zabere sotva minutu a dokáže předejít celé řadě nepříjemných situací.