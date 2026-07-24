Žádné nudné seznamy. macOS 27 ukrývá působivé rozhraní pro výběr hlasu Siri

Apple zjevně pracuje na zcela novém, vizuálně ohromujícím způsobu výběru hlasu pro chystanou Siri AI. V nedávno vydané čtvrté vývojářské betě systému macOS 27 Golden Gate objevili testeři hluboko v kódu skryté rozhraní označované jako Voice Pad. Toto inovativní prostředí nahrazuje klasické textové nabídky v nastavení systému za temné plátno, na kterém se dostupné hlasy zobrazují jako dynamické barevné body.
Tato tajná novinka je mimořádně interaktivní a spoléhá na pokročilý prostorový zvuk. Při pohybu kurzorem po ploše se na obrazovce plynule prolínají barvy a z prázdného prostoru vystupují další hlasové body připomínající souhvězdí. Jakmile se kurzorem přiblížíte k vybranému bodu, daný hlas začne znít zcela jasně a zřetelně, zatímco ty ostatní se ztlumí do prostorové ozvěny v pozadí. Systém v reálném čase sleduje polohu, vzdálenost i rychlost ukazatele a podle toho upravuje hlasitost a celkový dozvuk všech zvukových vrstev.
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Virtuální plocha aktuálně obsahuje třináct pozic rozesetých v mírně asymetrické mřížce. Ačkoliv beta verze zatím tyto konkrétní zvukové modely fyzicky neobsahuje a v reálu tak padá zpět k provizorním alternativám, nalezené zdrojové soubory jasně popisují třináct různých amerických hlasů. Ty pokrývají širokou škálu od jemného mladého hlasu až po hluboký projev staršího muže.
Nové rozhraní je prozatím běžným beta testerům naprosto nedostupné, jelikož jeho aktivace vyžaduje poměrně složitý zásah do systémové ochrany Macu a přepis vnitřních příkazů. Objev však dokazuje, že Apple chce z primárního nastavení umělé inteligence udělat mnohem interaktivnější zážitek. Nalezený kód už navíc nyní obsahuje plnou textovou lokalizaci pro desítky světových jazyků a díky sdílenému vývojářskému základu se tato funkce s největší pravděpodobností podívá i na iPhony a iPady v rámci chystaného systému iOS 27. Video můžete vidět zde.