macOS 27: Vše, co zatím víme o příští velké aktualizaci systému pro Macy

macOS 27 je sice ještě několik měsíců daleko, ale kolem další velké verze systému pro Mac už se začíná objevovat překvapivě dost informací. Apple by měl první vývojářskou betu tradičně představit na WWDC 2026 v červnu, veřejná beta má následovat v červenci a finální verze dorazí na kompatibilní Macy nejspíš v září 2026. Zatímco macOS 26 nese jméno Tahoe, název macOS 27 zůstává neznámý.
Siri jako plnohodnotný chatbot
Jednou z největších novinek má být zásadně přepracovaná Siri. Podle dostupných informací se Apple chystá nabídnout konverzačního chatbota, se kterým půjde vést plynulý dialog podobně jako s ChatGPT nebo Gemini. Součástí mají být i dlouho slibované personalizované funkce, které Apple ukazoval už na WWDC 2024. Například dotazy na lety, schůzky nebo rezervace na základě dat z Mailu a Zpráv. Tyto schopnosti by se neměly týkat jen iPhonu, ale také iPadu a Macu.
Další rozšíření Apple Intelligence
Apple zároveň potvrdil spolupráci s Googlem, kdy se Gemini zapojí do Apple Intelligence. Nejde jen o Siri, ale i o další inteligentní funkce napříč systémem. Konkrétní seznam zatím známý není, ale očekává se širší práce s textem, kontextem a dlouhodobými úkoly.
Dotykové ovládání macOS
Podle Marka Gurmana Apple připravuje dotykově optimalizované prvky macOS kvůli chystanému MacBooku Pro s dotykovou obrazovkou. Ovládací prvky se mají zvětšovat při dotyku a nabídky se budou zobrazovat přímo kolem prstu. Tyto změny se mají objevit právě v macOS 27, i když mohou být zpočátku skryté.
Důraz na stabilitu a konec Intelu
macOS 27 má být také „odlehčenou“ verzí ve stylu Snow Leoparda – tedy se silným zaměřením na stabilitu, výkon a opravy chyb, včetně vylepšení designu Liquid Glass. Zároveň půjde o první verzi systému, která už nepodporuje Intel Macy. Kompatibilní budou pouze stroje s Apple silicon od čipu M1 výš, i když bezpečnostní aktualizace pro Intel modely budou ještě nějakou dobu pokračovat.
Fotogalerie
Za mě je odstřižení Intel Maců logickým krokem, protože Apple počítače s M čipy jsou na trhu od roku 2020. Zároveň si cením zaměření na stabilitu a výkon a jsem velmi zvědavý, jak bude fungovat Apple Intelligence v ekosystému, když je přislíbena podpora Google Gemini a to jak víme, česky umí skvěle.