První dotykový MacBook dorazí už příští rok! Nabídne Dynamic Island i speciální macOS

MacBooky tak, jak je známe dnes, se možná v příštím roce naprosto zásadně změní. Poprvé v historii u nich má totiž Apple nasadit dotykový displej, který by přinesl zcela nové možnosti ovládání a svým způsobem i možnosti, které známe v současnosti z iPhonů či iPadů. Že je vývoj v plném proudu je sice už pár týdnů svým způsobem veřejným tajemstvím díky řadě úniků informací, nyní však přišla agentura Bloomberg s náloží dalších detailů, které chystanou novinku poodhalují.
Zdroje Bloombergu tvrdí konkrétně to, že první dotykový MacBook, kterým bude nepřekvapivě model Pro, dorazí v roce 2026 a to s řadou vychytávek, které budou na míru šité právě dotykovému displeji. První zásadní změnou má být nasazení speciální verze macOS, která bude uzpůsobena právě dotykovému ovládání. Ta by měla částečně vycházet z iPadOS a co je možná nejzajímavější, bude se „měnit“ podle toho, jak bude uživatel s počítačem zrovna pracovat. Tedy jinými slovy, budete-li využívat dotykové ovládání, k dispozici budou větší prvky či gesta pro rychlé ovládání počítače. Pokud ale budete stále k ovládání využívat trackpad, potažmo pak myš a klávesnici, podoba macOS by měla být víceméně stejná jako nyní.
Ruku v ruce s dotykovým ovládáním pak půjde i mírné uzpůsobení designu nového MacBooku. Zmizet z něj má konkrétně nynější výřez v displeji skrývající přední kamerku a senzor jasu s tím, že namísto něj dorazí podstatně interaktivnější Dynamic Island. Ten přitom nemá být „fixní“ jak tomu je třeba nyní u iPhonů, ale zřejmě se bude zobrazovat primárně při práci s aplikacemi, kdy bude stejně jako v případě iOS například nabízet ovládací prvky, zobrazovat užitečné informace a tak podobně. Webkamera jako taková má pak být skryta do otvoru v displeji, díky čemuž si může Apple právě takovýto „variabilní“ Dynamic Island dovolit.
Vzhledem ke změnám, které Apple kvůli podpoře dotykového ovládání u MacBooků Pro v příštím roce plánuje nejspíš nikoho nepřekvapí, že to bude právě možnost „nového typu ovládání“, co bude propagovat jakožto jejich hlavní přednost oproti předešlým generacím. Podle Bloombergu však má být celý marketing kolem produktů postaven primárně na prezentaci dotykového ovládání coby doplňku ke klasice, na kterou jsme nyní zvyklí, než na náhradě. Ostatně, klávesnice ani trackpad se měnit nemají, stejně jako zůstanou zachovány dvě velikostní varianty – tedy 14“ a 16“ modely. Zkrátka a dobře, Macy se díky podpoře dotykového ovládání stanou „jen“ opět o něco komplexnějšími stroji a upřímně řečeno, mě se tato myšlenka opravdu líbí. Když jsem totiž před lety používal notebook s dotykovým monitorem, právě prolnutí dotyku s klasickým vstupem přes klávesnici a myš dával v mnoha situacích velký smysl.