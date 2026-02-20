Zavřít reklamu

Barevný MacBook měl přijít už v roce 2022! Apple si ho tehdy nechal utéct

Mac
Jiří Filip
Že Apple za pár dní či týdnů představí světu nový MacBook poháněný čipem z iPhonu je skoro již veřejným tajemstvím. A pokud se naplní aktuální spekulace, nepůjde jen o cenově dostupnější stroj, ale také o jeden z nejbarevnějších notebooků, které kdy Apple nabídl. Zajímavé ale je, že podobnou paletu prý firma testovala už před lety. Jak už však nyní víme, nakonec nikdy nespatřila světlo světa.

S informacemi o testování barev přišel konkrétně čínský leaker vystupující pod přezdívkou Instant Digital, dle kterého Apple původně zvažoval hravé, světlejší barvy už pro redesign MacBook Air z roku 2022. Jen pro zajímavost, pokud jste už tehdy dění okolo MacBooků sledovali, možná si vzpomenete na to, že barevné MacBooky Air předpovídal tehdy i velmi spolehlivý leaker Jon Prosser. Nakonec se tak však nestalo. Místo toho dorazil MacBook Air v poměrně konzervativních barvách ve formě stříbrné, hvězdně bílé, vesmírně šedé a temně modré Midnight. Hravost tak tehdy zůstala za dveřmi vývojových laboratoří. Teď to ale vypadá, že by se mohla vrátit.

Uniklé rendery z roku 2021

MacBook Air new macbook air 1
MacBook Air new macbook air 2
MacBook Air new macbook air 3
MacBook Air new macbook air 4
MacBook Air new macbook air 5
MacBook Air 2022 MacBook Air 2022 7
MacBook Air 2022 MacBook Air 2022 6
MacBook Air 2022 MacBook Air 2022 5
MacBook Air 2022 MacBook Air 2022 4
Žlutá, zelená i růžová?

Podle Marka Gurmana z Bloomberg totiž Apple u chystaného levného MacBooku testoval hned několik barev, konkrétně světle žlutou, světle zelenou, modrou, růžovou, klasickou stříbrnou a tmavě šedou. Je sice pravděpodobné, že do finální nabídky se nedostanou všechny, nicméně pravděpodobnost, že se pár veselých a pro MacBooky netypických barev dočkáme, je poměrně vysoká. 

Macbook blue Macbook blue
Macbook dark gray Macbook dark gray
macbook light green macbook light green
Macbook light yellow Macbook light yellow
Macbook pink Macbook pink
Macbook silver Macbook silver
macbook 2026 macbook 2026
Nový model má být představen 4. března v rámci speciální akce, kterou Apple pořádá pro novináře v New Yorku, Londýně a Šanghaji, případně v dnech předešlých skrze tiskovou zprávu. A pokud dáte dohromady barevnost pozvánky i aktuální úniky, začíná se zdát nasazení nových barev opravdu pravděpodobné.

Apple Announces Special Event in New York Feature

Zajímavé je i to, že pokud Apple skutečně sáhne po výraznější paletě, půjde o nejbarevnější notebook od dob legendárního iBook G3 z konce 90. let. Ten tehdy dorazil v odstínech jako Tangerine, Blueberry nebo Key Lime a stal se ikonou své doby. Možná je čas na malý návrat ke kořenům. A my v redakci doufáme, že se tak stane, protože podobné barevné oživení nabídky se neodmítá! 

