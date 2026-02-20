Barevný MacBook měl přijít už v roce 2022! Apple si ho tehdy nechal utéct

Že Apple za pár dní či týdnů představí světu nový MacBook poháněný čipem z iPhonu je skoro již veřejným tajemstvím. A pokud se naplní aktuální spekulace, nepůjde jen o cenově dostupnější stroj, ale také o jeden z nejbarevnějších notebooků, které kdy Apple nabídl. Zajímavé ale je, že podobnou paletu prý firma testovala už před lety. Jak už však nyní víme, nakonec nikdy nespatřila světlo světa.
S informacemi o testování barev přišel konkrétně čínský leaker vystupující pod přezdívkou Instant Digital, dle kterého Apple původně zvažoval hravé, světlejší barvy už pro redesign MacBook Air z roku 2022. Jen pro zajímavost, pokud jste už tehdy dění okolo MacBooků sledovali, možná si vzpomenete na to, že barevné MacBooky Air předpovídal tehdy i velmi spolehlivý leaker Jon Prosser. Nakonec se tak však nestalo. Místo toho dorazil MacBook Air v poměrně konzervativních barvách ve formě stříbrné, hvězdně bílé, vesmírně šedé a temně modré Midnight. Hravost tak tehdy zůstala za dveřmi vývojových laboratoří. Teď to ale vypadá, že by se mohla vrátit.
Uniklé rendery z roku 2021
Žlutá, zelená i růžová?
Podle Marka Gurmana z Bloomberg totiž Apple u chystaného levného MacBooku testoval hned několik barev, konkrétně světle žlutou, světle zelenou, modrou, růžovou, klasickou stříbrnou a tmavě šedou. Je sice pravděpodobné, že do finální nabídky se nedostanou všechny, nicméně pravděpodobnost, že se pár veselých a pro MacBooky netypických barev dočkáme, je poměrně vysoká.
Fotogalerie
Nový model má být představen 4. března v rámci speciální akce, kterou Apple pořádá pro novináře v New Yorku, Londýně a Šanghaji, případně v dnech předešlých skrze tiskovou zprávu. A pokud dáte dohromady barevnost pozvánky i aktuální úniky, začíná se zdát nasazení nových barev opravdu pravděpodobné.
Zajímavé je i to, že pokud Apple skutečně sáhne po výraznější paletě, půjde o nejbarevnější notebook od dob legendárního iBook G3 z konce 90. let. Ten tehdy dorazil v odstínech jako Tangerine, Blueberry nebo Key Lime a stal se ikonou své doby. Možná je čas na malý návrat ke kořenům. A my v redakci doufáme, že se tak stane, protože podobné barevné oživení nabídky se neodmítá!