macOS 26.3 naznačuje nové displeje! Apple chystá víc, než se čekalo?

V Cupertinu se zjevně něco chystá. A tentokrát to neprozradil žádný únik z dodavatelského řetězce ani fotografie z výrobní linky, ale samotný systém. V kódu macOS 26.3 se totiž objevily odkazy na hned několik dosud nepředstavených zařízení, která by Apple mohl odhalit už velmi brzy. Konkrétně jde o tři interní označení J700, J427 a J527. A zatímco první z nich už tak nějak známe z předchozích spekulací, zbylá dvě začínají být čím dál zajímavější.
Kódové označení J700 má podle dřívějších informací patřit novému, cenově dostupnějšímu MacBooku s čipem A18 Pro, o jehož příchodu se spekuluje již dlouhé měsíce. Apple chce tímto krokem začít konkurovat i cenově dostupnějším notebookům, které využívá nezanedbatelné procento uživatelů. A pokud bude jeho novinka kvalitní a zároveň dostatečně levná, úspěch by u ní určitě nepřekvapil.
Ještě zajímavější jsou ale označení J427 a J527. Podle redaktorů z Macworld se skrývají v kernelových rozšířeních macOS 26.3 a mají souviset s novými externími displeji. Ty Apple dnes prodává dva – konkrétně Studio Display představený v roce 2022 po boku Macu Studio a Pro Display XDR z roku 2019, který debutoval společně s Macem Pro. Druhý jmenovaný model tak s ohledem na svůj věk aktualizaci rozhodně potřebuje, u prvního modelu je však upgrade samozřejmě také na zváženou.
Zda se za výše zmíněnými označeními skutečně skrývá Studio Display a Pro Display XDR můžeme nicméně zatím jen hádat. Jednou z variant totiž může být větší Studio Display, druhou naopak dostupnější model s ořezanější výbavou. Ve hře je ale samozřejmě i nástupce Pro Displaye XDR, který by si po letech už zasloužil modernizaci.
Blíží se oznámení?
Fakt, že se oba nové identifikátory objevují přímo v ostré verzi macOS 26.3, naznačuje, že nejde o vzdálené experimenty v laboratořích, ale o produkty v pokročilé fázi vývoje. Apple navíc chystá začátkem března speciální akci, kde by měl představit hned několik novinek.
Jestli mezi nimi budou i nové displeje, zatím jisté není. Ale pokud Apple skutečně plánuje obměnit svou nabídku externích monitorů, dává smysl, že se jejich podpora objevuje v systému s předstihem. Navíc slýcháme v posledních dnech o tom, že by co nevidět mohla dorazit i nová generace Macu Studio, po jejímž boku by nový displej dával určitě smysl. Nechme se tedy překvapit, s čím nakonec Apple vyrukuje za pár dní.