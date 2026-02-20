Apple nepřímo znovu potvrdil brzké představení nového superlevného MacBooku

Zdá se, že jeden z nejzajímavějších levných Maců posledních let definitivně mizí ze scény. MacBook Air s čipem M1 je totiž na americkém webu Walmartu vyprodaný a podle všeho už se zpět do nabídky vrátit nemusí. Stejně tak začíná ale mezi i z nabídky dalších velkých prodejců po celém světě, přičemž i v České republice skladové zásoby podle našeho rychlého průzkumu mizí. Není se však ve výsledku tak úplně čemu divit.
MacBook Air s M1 byl představen v listopadu 2020 jako jeden z prvních Maců s Apple Silicon. Původní cena tehdy startovala na 999 dolarech. Později jej Apple oficiálně stáhl z nabídky po příchodu novějších generací s čipy M3 a následně M4. V USA pak byl Walmart pak jedním z posledních velkých prodejců, kde se dal nový kus koupit za výrazně nižší cenu.
Jenže už nějakou dobu se čím dál víc šušká o tom, že Apple chystá zcela nový levnější MacBook, který by se mohl objevit už začátkem března. Háček je však v tom, že tento stroj má disponova čipem A18 Pro či A19 a 8GB RAM paměti, což je zhruba stejný výkon, který nyní nabízí právě MacBook Air M1. A jelikož by měl počítač pravděpodobně i dost podobně vypadat (ne-li stejně), je ze strany Applu logické, že se MacBook Air coby nynější nejdostupnější MacBook zcela zařízne, aby vyklidil pole své novince. Ta by si svou premiéru měla odbýt už zhruba za necelé dva týdny a my jsme i s ohledem na tento krok Applu čím dál tím zvědavější na to, jaká vlastně bude a hlavně za kolik bude. Protože pokud se jí Apple rozhodně prodávat za 599 či 699 dolarů, jak se spekuluje, ve výsledku se o až tak zajímavou koupi jednat nemusí vzhledem k tomu, za kolik se nyní dají sehnat MacBooky Air M4.
Super. To se můžeme nepřímo těšit.