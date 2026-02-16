Zapomeňte na ochranné folie! Budoucí MacBooky dokáží skrýt obsah na displeji před cizíma očima

Štve vás, když vám někdo z boku kouká do MacBooku a vidí tak i věci, které by měly zůstat jeho očím zapovězeny, protože jsou pracovní či soukromé? Zdá se, že inženýrům v Applu taky. Zdá se však, že na řešení se již pracuje a co víc, mohlo by být opravdu zajímavé. Tvrdí to alespoň leaker Ice Universe, dle kterého Apple zvažuje nasazení vestavěného „privacy“ displeje do budoucích MacBooků.
V praxi by nasazení podobné novinky znamenalo, že na obrazovku by normálně viděl jen ten, kdo sedí přímo před notebookem. Jakmile by se ale někdo pokusil koukat z boku, obraz by se mu výrazně ztmavil nebo úplně rozpadl. De facto by se tedy jednalo o funkci, kterou nyní suplují nejrůznější přídavné folie či skla a to jak na Macích, tak třeba i na iPhonech či iPadech. Řešení Applu by však samozřejmě bylo vzhledem k integraci přímo do zařízení daleko pohodlnější.
Apple nebude první
Zajímavé je, že s podobným nápadem má letos přijít i Samsung Galaxy S26 Ultra. Jednat by se mělo podle dosavadních úniků o technologii, která pracuje přímo na úrovni pixelů a dá se softwarově řídit. Jinými slovy, soukromí by si uživatel zapnul jen ve chvílích, kdy ho opravdu potřebuje – tedy třeba při zadávání hesla, v bankovní aplikaci nebo při práci s citlivými dokumenty. Když chce, jednoduše funkci vypne a displej se chová úplně běžně.
Apple přitom podobné věci řeší už delší dobu. V minulosti si například nechal patentovat technologie, které mají zabránit koukání přes rameno, a počítají s možností měnit pozorovací úhly displeje podle potřeby. Vše je zatím jen na papíře, ale právě tyto nápady by mohly být ve výsledku základem pro vytvoření výše zmíněné technologie.
Pár let si ještě počkáme
Podle analytiků by se tato technologie mohla objevit v MacBoocích někdy kolem roku 2029. Navíc se čím dál víc mluví o tom, že MacBooky postupně přejdou na OLED displeje od Samsungu. Jako první by se měl dočkat MacBook Pro, později i MacBook Air a právě s příchodem nové generace panelů by dávalo smysl i s ohledem na výrobce podobnou funkci přidat. Zda se tak stane či nikoliv, potažmo zda bude něco podobného „v základu“ či za příplatek ale můžeme samozřejmě zatím jen hádat.