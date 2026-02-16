Mac Studio čeká na update! Co nabídne nová generace?

Apple má podle dostupných informací rozpracovanou novou generaci Mac Studio a vše naznačuje, že se dočkáme vydání v první polovině roku 2026. Nejde přitom o žádnou revoluci v designu – spíš o klasický tichý update, který má posunout výkon a celkovou výbavu tam, kde to dává u tohoto typu stroje největší smysl.
O výrazném redesignu se zatím nemluví. Mac Studio by tedy mělo zůstat u svého kompaktního těla se zaoblenými rohy. Tedy něco mezi Apple TV a Mac mini, jen vyšší. Je to logické. Tenhle formát funguje, je praktický a Apple ho zjevně bere jako dlouhodobý směr pro výkonné desktopové Macy. Mac Pro má být podle některých náznaků spíš na vedlejší koleji, zatímco Mac Studio se profiluje jako hlavní volba pro náročnější práci.
M5 Max a M5 Ultra jako hlavní tahák
Největší změna se čeká uvnitř. Nové Mac Studio má přejít na M5 Max a M5 Ultra. M5 Max by měl nabídnout znatelně vyšší výkon CPU i GPU proti základnímu M5, a M5 Ultra má tradičně mířit ještě výš. Počítá se s tím, že půjde o „dvojitou“ konfiguraci oproti Maxu. Zajímavé je, že zmínky o těchto čipech se údajně objevily i v kódu jedné z beta verzí iOS 26.3, což obvykle znamená, že se na hardware už interně připravuje software.
Další drobnější, ale vítaná změna může přijít u úložiště. Pokud Apple zachová trend z novějších MacBooků Pro, může i Mac Studio dostat rychlejší SSD.
Fotogalerie
Zároveň se znovu skloňuje Studio Display 2, který by mohl dorazit ve stejném období. Má vypadat podobně jako současný model, ale mluví se o vyšší obnovovací frekvenci (90 Hz, nebo rovnou ProMotion 120 Ht), mini-LED panelu a čipu A19 pro multimediální funkce.
Cena a termín uvedení
O zdražení se zatím nemluví, takže startovací cena by teoreticky mohla zůstat na úrovni 1 999 dolarů (u nás 56 990 Kč). Časově to vypadá tak, že pokud dorazí jarní vlna Maců na začátku března, Mac Studio by mělo následovat krátce poté. A mně to dává rozhodně smysl. Kdo čeká na desktop s M5 Max/M5 Ultra, nechce čekat do léta. A pokud chcete nekompromisní výkon, Mac Studio je nejlepší volbou vůbec.