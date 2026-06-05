Kompatibilita iOS 27 potvrzena dalším důvěryhodným zdrojem! Tyto iPhone budou ze hry

Přestože Apple představí iOS 27 oficiálně až příští týden na konferenci WWDC 2026, internetem už nyní kolují první informace o tom, které iPhony budou novou verzi systému podporovat. A jelikož potvrzuje seznam (ne)kompatibilních iPhone s iOS 27 čím dál tím víc na sobě nezávislých zdrojů, zdá se být jeho věrohodnost čím dál tím větší.
S dalším potvrzením přišel před pár hodinami známý čínský leaker Instant Digital, který tvrdí, že iOS 27 bude kompatibilní s iPhony od řady iPhone 12 výše. To by v praxi znamenalo, že podpora skončí pro čtveřici modelů, které byly před lety velmi populární. Konkrétně by se mělo jednat o iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max a také iPhone SE 2. generace.
Majitelé těchto telefonů však nemusí propadat panice. Apple jim bude i nadále poskytovat bezpečnostní aktualizace pro iOS 26, a to pravděpodobně ještě několik let. O nový systém a jeho funkce ale již přijdou.
Kompatibilita se nerovná všechny novinky
Je však důležité dodat, že samotná kompatibilita s iOS 27 ještě automaticky neznamená přístup ke všem novinkám. Apple totiž údajně chystá zcela novou aplikaci Siri postavenou na technologiích Apple Intelligence, která má nabídnout funkce podobné ChatGPT. Právě tato část systému by měla být kvůli hardwarovým nárokům dostupná pouze na iPhonech 15 Pro a novějších modelech.
Samotný iOS 27 je podle dosavadních zákulisních informací přirovnáván k legendárnímu systému Mac OS X Snow Leopard. Jinými slovy by se Apple měl tentokrát více soustředit na stabilitu, optimalizaci a opravy chyb než na revoluční redesign. To ale neznamená, že by novinky úplně chyběly. Vedle nové Siri se očekávají další vylepšení Apple Intelligence a úpravy napříč systémovými aplikacemi.
Jestli se informace leakera potvrdí, se dozvíme už velmi brzy. Apple představí iOS 27 během zahajovací keynote WWDC 2026 v pondělí 8. června. Krátce poté by měla být uvolněna první vývojářská beta verze, veřejné testování pak tradičně odstartuje během července. Finální verze systému dorazí na podporované iPhony na podzim.