iOS 27 konečně přinese Siri, na kterou čekáme už roky! Apple už ji poodhalil

J. Jiří Filip
Apple každoročně v květnu představuje nové funkce Zpřístupnění, které následně dorazí do iPhonů, iPadů, Maců a dalších zařízení s velkými podzimními aktualizacemi. Letos mezi nimi zaujala především novinka pro Ovládání hlasem, která na první pohled míří hlavně na uživatele se specifickými potřebami. Při bližším pohledu ale možná ukazuje mnohem víc – konkrétně to, kam se Apple chystá posunout Siri v iOS 27.

Ovládání hlasem totiž dostane podporu Apple Intelligence a díky tomu má být podle Applu výrazně intuitivnější než kdy dřív. Uživatelé iPhonu a iPadu už nebudou muset přesně znát názvy tlačítek, čísla prvků na obrazovce nebo konkrétní systémové popisky. Místo toho budou moci jednoduše říct, co chtějí udělat přirozeným jazykem. Například v Mapách půjde říct něco ve stylu „klepni na průvodce nejlepšími restauracemi“ a v aplikaci Soubory třeba „klepni na fialovou složku“.

Na první dobrou jde o velmi užitečnou novinku pro Zpřístupnění, jenže zároveň je těžké nevidět v ní náznak toho, co Apple sliboval už na WWDC 2024 u nové Siri. Ta měla získat povědomí o tom, co se právě děje na obrazovce, lépe chápat osobní kontext uživatele a zvládat hlubší ovládání jednotlivých aplikací. Jinými slovy, Siri se měla proměnit z hlasového asistenta, který často zvládne jen jednoduché příkazy, v mnohem chytřejšího pomocníka schopného skutečně jednat za vás.

Apple tehdy ukazoval například situaci, kdy se uživatel Siri zeptá na let své matky a plány na oběd, přičemž asistentka si potřebné informace najde v Mailu a Zprávách. Později se navíc začalo mluvit i o tom, že by Siri mohla zvládat komentovat příspěvky na Instagramu, procházet nákupní aplikaci nebo přidávat zboží do košíku. Právě nová podoba Ovládání hlasem tak působí jako jeden z prvních konkrétních střípků této větší skládačky.

Háček je v tom, že Apple tyto pokročilé schopnosti Siri odložil. V březnu 2025 přiznal, že dorazí až později v letošním roce. Právě iOS 27, iPadOS 27 a macOS 27 tak nyní vypadají jako systémy, ve kterých by se mohla nová Siri konečně ukázat v plné parádě. Apple je představí už 8. června na WWDC a veřejnost by se jich měla dočkat tradičně na podzim.

Je ale potřeba počítat s tím, že nepůjde o funkci pro každého. Personalizovanější Siri bude pravděpodobně vyžadovat minimálně iPhone 15 Pro, Mac s čipem M1 nebo novější, případně iPad s A17 Pro či M1 a novějším čipem. Pokud ale Apple skutečně dodá to, co už delší dobu slibuje, může být právě iOS 27 systémem, ve kterém Siri konečně přestane působit jako brzda a začne být jednou z hlavních zbraní celého ekosystému.

