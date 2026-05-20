Jak iPhone a Apple Watch pomáhají při běhu, turistice i cyklistice: Přehled funkcí, které opravdu využijete

Jakmile člověk začne běhat, chodit na túry nebo třeba jezdit na kole pravidelněji, velmi rychle zjistí, že Apple má svůj ekosystém pro sledování aktivit propracovaný překvapivě detailně. Kombinace iPhone a Apple Watch dnes zvládne měřit nejen základní údaje typu vzdálenosti a času, ale i tempo, převýšení, kadenci běhu, tepovou frekvenci nebo regeneraci po výkonu. A právě v tom je jejich síla při sportu i turistice.
Základem je aplikace Kondice na iPhonu a Cvičení na Apple Watch. Hodinky během běhu průběžně sledují GPS polohu, srdeční tep, tempo i délku kroku. U novějších modelů nechybí ani měření výkonu při běhu, vertikální oscilace nebo odhad kontaktního času se zemí. To jsou data, která ještě před pár lety nabízely hlavně specializované sportovní hodinky.
Při turistice nebo horských výšlapech se velmi hodí sledování převýšení, kompas a offline mapy. Apple Watch Ultra navíc obsahují přesnější dvoufrekvenční GPS, která pomáhá zejména v lese, horách nebo mezi skalami, kde běžné hodinky často ztrácí přesnost. Pro delší túry se vyplatí kvalitní trekové boty, funkční sportovní oblečení nebo lehká čelová svítilna, protože právě výdrž a pohodlí při delších aktivitách hrají obrovskou roli.
Velkou výhodou Apple zařízení je také motivace. Kroužky aktivity, upozornění na pohyb nebo měsíční výzvy fungují překvapivě dobře i pro lidi, kteří se sportem začínají. Mnoho uživatelů navíc využívá integraci s aplikacemi jako Strava, Nike Run Club nebo Komoot, díky čemuž lze jednoduše plánovat trasy, sdílet výkony nebo analyzovat statistiky.
Při běhu ve městě i v terénu mohou Apple Watch upozornit na příliš vysoký tep nebo detekovat pád. U cyklistiky zase oceníte podporu wattmetrů a automatické rozpoznání tréninku. Pokud člověk jezdí častěji v terénu, vyplatí se samozřejmě kvalitní cyklistická přilba nebo odolné běžecké boty s lepší stabilitou.
Apple navíc postupně rozšiřuje zdravotní funkce. Vedle měření tepu dnes hodinky sledují například kvalitu spánku, regeneraci nebo okysličení krve. Díky tomu už nejde jen o počítání kroků, ale o poměrně komplexní přehled o kondici a zátěži organismu.