Apple získal technologii pro AI avatary! FaceTime i Vision Pro tím mohou dostat úplně nový rozměr

Apple uzavřel novou dohodu se startupem Animato, který se zaměřuje na tvorbu virtuálních avatarů pro videohovory a online výuku. Nejde však o klasickou akvizici celé firmy. Apple si místo toho zajistil přístup k části technologií, patentům a vybraným zaměstnancům společnosti.
Informace se objevila v databázi akvizic Evropské komise vedené v rámci pravidel DMA. Podle zveřejněných dokumentů získá Apple možnost nabídnout práci některým zaměstnancům Animata, nevýhradní licenci k duševnímu vlastnictví firmy a zároveň převezme její patentové přihlášky.
Animato bylo známé především díky aplikaci Call Annie, která nabízela AI videohovory s virtuálním lektorem jazyků. Aplikace kombinovala generativní umělou inteligenci, animované digitální postavy a konverzační systém určený pro výuku. Služba sice již není aktivní, technologie vyvinuté startupem ale zjevně zaujaly Apple.
Podobný typ dohody je v technologickém světě stále běžnější. Namísto kompletní koupě startupu firmy často získávají jen konkrétní týmy, know-how nebo přístup k patentům. Důvodem jsou mimo jiné přísnější regulační pravidla a větší dohled nad velkými technologickými akvizicemi, zejména v oblasti umělé inteligence.
V případě Applu navíc nejde o ojedinělý krok. Databáze DMA v posledních měsících ukázala i další podobné dohody se společnostmi PromptAI, WhyLabs, Mayday Labs nebo TrueMeeting. Právě TrueMeeting se rovněž věnoval technologiím digitálních avatarů a virtuální komunikace.
Dohoda s Animatem zároveň naznačuje, že Apple pokračuje v rozšiřování vlastního AI zázemí především v oblasti realistické digitální komunikace. Technologie virtuálních avatarů mohou najít využití například ve FaceTimu, vzdálené spolupráci nebo v prostředí zařízení Apple Vision Pro, kde Apple dlouhodobě pracuje s konceptem prostorové komunikace a digitální reprezentace uživatelů.