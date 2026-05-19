Další LEGO Pokemon je tu! Na internet unikl nový set a vypadá náramně

Ještě nedávno se kolem LEGO Pokémon setů spíš jen opatrně našlapovalo a fanoušci skládali dohromady drobné úniky a náznaky. Pak ale přišlo odhalení prvních tří setů a bylo jasné, že se věci dávají do pohybu mnohem rychleji, než se čekalo. A jak se teď ukazuje, to byl teprve začátek.
Na internet totiž nově unikl snímek dalšího připravovaného setu, konkrétně LEGO Pokémon Arcanine. Oblíbený ohnivý Pokémon by se tak měl stát jedním z dalších modelů, které rozšíří chystanou řadu. A upřímně, dává to smysl – právě Arcanine patří dlouhodobě mezi fanouškovsky nejoblíbenější Pokémony, takže jeho zařazení do první větší vlny působí jako logický krok. Jak má set vypadat se můžete podívat níže na uniklé fotce. Tento konkrétní set se pak bude řadit mezi ty menší, jelikož bude obsahovat „jen“ 1190 dílků.
Podle dostupných informací navíc nejde o ojedinělý kousek. Arcanine má být jen jedním z více setů, které tvoří větší „vlnu“ LEGO Pokémon produktů. Ostatně, není se čemu divit. První várka totiž podle zákulisních informací zmizela prakticky během pár minut, což jen potvrzuje obrovský hlad po této spolupráci.
Zajímavostí nicméně je, že ne všechny plánované sety dorazí podle původního plánu. Konkrétně sety s Pokéballem a také model inspirovaný Sagrada Família mají být odloženy až na září. Oficiální vysvětlení mluví o produkčních důvodech, což je v podobných případech poměrně běžná formulace, za kterou se může skrývat prakticky cokoliv od ladění výroby až po logistické problémy. Ať už je ale realita jakákoliv, jedno je jisté. LEGO Pokémon spolupráce začíná nabírat na obrátkách a pokud bude zájem pokračovat stejným tempem jako doposud, čeká nás v následujících měsících ještě pořádně nabitá sestava novinek.