Alza ukrývá stavebnice LEGO do AlzaBoxů, získat je může kdokoliv

Tisková zpráva: Alza.cz ve spolupráci se značkou LEGO schovává do 30 svých AlzaBoxů v České republice a na Slovensku legendární stavebnice. Ty dlouhodobě patří mezi nejoblíbenější hračky prodávané na e-shopu. Ve výdejní síti čítající téměř 202 tisíc schránek firmy postupně ukryjí 30 krabic s atraktivními modely. Zájemci se mohou do soutěže zapojit prostřednictvím Instagramu.

Alza.cz spustila podzimní hon na stavebnice Lego. Od začátku října do svých AlzaBoxů po dobu deseti týdnů postupně ukryje 30 krabic legendárních stavebnic. Do hry se může zapojit každý, zájemcům stačí napsat žádost o kód k otevření boxu pod videa s nápovědou, ve kterém kraji se stavebnice daný týden ukrývá. Videa s indiciemi e-shop zveřejňuje každý týden na sociální síti Instagram, ve hře jsou vždy tři stavebnice ukryté ve vybraném regionu. Poté již stačí kód, který zájemci obdrží v soukromé zprávě, zkusit zadat do AlzaBoxu a při správném uhádnutí si vzít jednu ze schovaných krabic. V prvním kole zájemci prohledali 114 AlzaBoxů v Libereckém a Ústeckém kraji, nejrychlejší výherce v Liberci otevřel box pouhých 6 minut po aktivaci kódu.

O co se hraje?

Každý týden společnosti do AlzaBoxů ukrývají stavebnice na dané téma. Hledat se tak v každém kole budou tři sady stavebnic, které zastřešují oblíbená témata. Jako jsou například vesmír, věda a technika, budovy a architektura nebo vozidla. Na své si také přijdou dětští fanoušci filmových hitů, nadšenci do stavební techniky, dospělí milovníci cestování, nebo gameři. Jindy je zase trojice vybraná podle oblasti, kde budou modely ukryté. Lovci pokladu se tak mohou těšit například na Disney Ledové království, dům ze Sám doma nebo na Ferrari Daytona SP3. Celková hodnota výher je 150 tisíc korun.

Nejpopulárnější vánoční dárky

Stavebnice Lego se řadí mezi nejprodávanější hračky na e-shopu Alzy, a to nejen pro děti, ale i pro dospělé. „Různé edice stavebnic Lego jsou na našem e-shopu tradičně populární. Například loni v období před Vánoci byla speciální sada Harry Potter – Brumbálův fénix nejprodávanější hračkou na Alze vůbec a následovalo ji další Lego, a sice Bradavice: kouzelnické šachy,“ řekl Ondřej Hnát, obchodní ředitel Alza.cz. Také letos e-shop očekává, že mezi vánočními trháky nebudou kostičkové stavebnice chybět. „Na Alze máme navíc i několik vybraných modelů, které má Alza pro český a slovenský trh ve výhradní distribuci, například model ústředí Fénixova řádu na Grimmauldově náměstí 12,“ dodal Hnát. Oblíbené jsou zejména filmové edice, kromě řady s Harrym Potterem je k dispozici například Batwing z roku 1989, legendární dům z filmu Sám doma nebo produkty s tematikou Avatara, který se letos vrátil do kin.

Kromě ikonických kostiček jsou na Alze oblíbené také deskové hry, například Výbušná koťátka nebo společenská hra Desítka. Trhákem loňských Vánoc se pak stala karetní hra s Pokémony. „Očekáváme, že kartičky s Pokémony budou hitem i letos a po loňském úspěchu základní hry předpokládáme také velký zájem o nové rozšíření k Výbušným koťátkům. Každý rok se však objeví nějaký překvapivý hit,“ uvedl Ondřej Hnát. Například loni zaznamenal e-shop zcela nečekaný zájem o interaktivní kabelky ve tvaru zvířat, které byly rychle vyprodané.

Pohodlně a bez front

AlzaBoxy se staly nejoblíbenější variantou doručení zboží objednaného online a před Vánocemi jejich podíl na doručených objednávkách vždy ještě vzrůstá. Zákazníci si totiž mohou zboží vyzvednout kdykoliv, nejsou omezeni otevírací dobou, ani nemusejí čekat na kurýra.

Za poslední roky Alza svou síť boxů výrazně rozšířila, aktuálně jich provozuje přes 2000, tedy přes 200 tisíc schránek k dispozici každý den. Průměrná doba uskladnění objednávky v AlzaBoxu byla v září 13,5 hodiny. Ze zkušenosti z předchozích let e-shop navíc počítá s tím, že s blížícími se Vánoci se bude tato doba postupně zkracovat až na 8 hodin. Společně se zavážením AlzaBoxů několikrát denně je tak možné doručit násobně více balíčků.

Alza navíc své boxy otevřela všem zájemcům. Postupně tak do nich začínají balíčky svých zákazníků doručovat takoví dopravci jako Zásilkovna, DPD a další. Významně tak vzrostl počet e-shopů, jejichž zboží je možné v AlzaBoxech vyzvednout.