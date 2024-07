Miliony sportovních fanoušků po celém světě si nyní kladou otázku, kde sledovat Olympijské hry 2024 v Paříži. Jedná se totiž o další vrcholnou sportovní událost letošního roku, která jako již tradičně přitahuje zraky obrovského množství příznivců nejrůznějších sportů. Byla by proto škoda si neříci, kde boje o medaile sledovat.

Kdy sledovat Olympijské hry

Letošní Olympijské hry v Paříži se uskuteční od 26. července do 11. srpna (byť pár sportů již odstartovalo dříve, aby se vše stihlo do konce olympiády). Úvodní ceremoniál, který by měl být jako již tradičně opravdu velkolepý, je pak naplánován na dnešní večer, konkrétně od 19:30. A vzhledem k tomu, že se Olympijské hry konají relativně blízko České republice, asi nepřekvapí, že vysílací časy jednotlivých sportů pro nás budou tentokrát opravdu přívětivé a nebude tedy třeba na některé výkony vstávat brzy ráno či na ně čekat pozdě do noci.

Neplacené možnosti

Na Olympiádu se jako již tradičně zaměří Česká televize skrze program ČT Sport, pro který chystá 320 hodin živého obsahu, jenž doplní o spoustu záznamů, rozhovorů, reportáží a tak podobně. Něco málo má pak v plánu vysílat i na internetovém vysílání ČT Sport Plus, avšak zde se bude vysílat primárně ve chvíli, kdy budou současně bojovat o medaile Češi a byla by tedy škoda jejich výkony veřejnosti nepřinášet. Jinak zde ale ČT dost doplácí na to, že má licenci jen na vysílání skrze jediný klasický program, čemuž odpovídají právě hodiny živého vysílání sportů.

Placené možnosti

Z placených programů si letošní olympiádu vzaly pod křídla Eurosport a streamovací služba Max. Obecně se dá říci, že předplacením ani jedné z těchto možností nešlápnete vedle, jelikož jak Eurosport od 1 do 9 kanálu, tak i Max chystá spousty živých přenosů se studii a tak podobně. Pokud by vám nicméně šlo o maximální množství přímých přenosů, streamovací služba Max chce odvysílat 3800 hodin živého vysílání až v 54 streamech v jeden okamžik, což si může dovolit právě díky tomu, že se jedná o aplikaci a nikoliv klasický televizní kanál. Eurosport pak na svých kanálech odvysílá podle dostupných informací 830 hodin živého obsahu.