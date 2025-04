Nový herní portál i bezplatný přístup ke hrám z nabídky Xbox Game Pass Ultimate u vybraných modelů televizí LG OLED a QNED

Tisková zpráva: Společnost LG Electronics (LG) představuje nový herní portál, který bude na českém trhu dostupný od dubna 2025 u vybraných modelů chytrých televizí LG a dalších zobrazovacích zařízení, včetně chytrých monitorů LG a lifestylových obrazovek StanbyME1. Cílem rozšíření ovládacího rozhraní o nový herní portál je větší zážitek ze streamování her a bezproblémový přístup k široké škále herních titulů.

Bezplatný přístup ke hrám Xbox Game Pass Ultimate

Společnost LG při příležitosti uvedení služby nabídne exkluzivní promo akci. Při koupi některé z novinek pro rok 2025 získá zákazník předplatné Xbox Game Pass Ultimate, a to na dobu 12 měsíců v případě nákupu LG OLED a 6 měsíců v případě LG QNED modelů. Nabídka startuje 5. května a končí v červenci 2025, případně s doprodáním zásob. Promoakce bude dostupná u vybraných prodejců.

LG Gaming Portal

Herní portál LG Gaming Portal slouží jako centrální rozcestník herních možností a umožňuje snadno objevovat hry nové a vychutnávat si oblíbené herní tituly. Díky spolupráci s předními cloudovými herními službami, jako jsou NVIDIA GeForce NOW, Amazon Luna, Boosteroid, Blacknut a zejména Xbox Cloud, a také díky nativním hrám pro aplikace webOS, nabízí společnost LG rozmanitý výběr her napříč různými žánry.

Uživatelsky přívětivé rozhraní herního portálu, postavené na systému webOS a dostupné z domovské obrazovky, zajišťuje intuitivní navigaci a snadné objevování her. Herní portál LG poskytuje ucelený přehled herních možností v kategoriích zahrnující cloudové herní aplikace, hry pro webOS hrané pomocí dálkového ovladače, nedávno hrané tituly, deset aktuálně nejpopulárnějších her, redakční výběr a další personalizované herní zážitky. Hráči mohou rychle, bez zdlouhavého vyhledávání, nalézt preferovanou hru například výběrem možnosti „Hrát s dálkovým ovladačem“ nebo „Hrát s gamepadem“.

Herní portál se snadno používá a umožňuje velkou personalizaci obsahu. Místem pro sledování vlastních herních úspěchů a získávání odznaků2 je sekce „Moje stránka“. Hráči mohou sledovat svůj herní pokrok, body, úrovně a vylepšení na základě své aktivity v herním portálu. Sekce „Moje hry“ umožňuje hráčům vytvořit si vlastní seznam her podle vlastních preferencí, aby jim neunikly žádné očekávané tituly.

Pro hraní her nabízí LG herní modely televizí s rozlišením 4K a proměnlivou obnovovací frekvencí (VRR) 120 Hz s certifikací NVIDIA G-SYNC® Compatible a AMD FreeSync Premium. Ideální volbou pro hráče jsou nejnovější televizory LG OLED evo, které jako první ve své kategorii dosahují frekvence 165 Hz VRR při 4K3 a mají certifikací VESA ClearMR 10000.

Xbox a další herní cloudové služby

Díky partnerství s herní platformou Xbox získají hráči na chytrých televizích LG1 snadný přístup ke stovkám her. Majitelé nejnovějších chytrých televizí LG budou moci na českém trhu prostřednictvím nového herního portálu objevovat a hrát široký výběr počítačových a konzolových her Xbox a dalších poskytovatelů cloudových herních služeb. Herní portál LG je navržen jako komplexní řešení pro bezproblémovou navigaci a personalizované hraní prémiových her AAA i běžných her pro webOS.

Herní nadšenci na platformě Xbox získají prostřednictvím herního portálu LG přímý přístup ke stovkám her prostřednictvím služby Xbox Game Pass Ultimate, včetně populárních titulů jako Call of Duty®: Black Ops 6 a očekávaných novinek jako Avowed. Služba Game Pass Ultimate umožní hráčům také streamovat katalog vybraných her pro Xbox, které vlastní, jako jsou NBA 2K25 nebo Hogwarts Legacy.

Společnost LG se zavázala přinášet na svých obrazovkách s operačním systémem webOS vyšší úroveň herního zážitku, nabízet širokou škálu obsahu a služeb a poskytovat intuitivní rozhraní pro všestranné hraní. Chcete-li se dozvědět více o pokračující cestě společnosti LG k vylepšení uživatelského zážitku pomocí herního portálu, navštivte LG Newsroom.

Televize LG lze zakoupit například zde