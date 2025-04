iPhone 17 má za sebou důležitý milník. Apple dokončil klíčovou fázi testování

Přípravy na odhalení nové generace jablečných telefonů se kvapem blíží. A jak se zdá podle nejnovějších informací asijského portálu DigiTimes, kalifornský gigant má v tomto směru první důležitý krok za sebou. Jeho zdroje totiž přišly před pár hodinami s tím, že alespoň jeden z modelů iPhone 17 nedávno prošel fází Engineering Validation Testing (EVT), tedy testováním funkčnosti prototypu, které má ověřit, zda vše v hardwaru funguje podle očekávání. Teď už má tak Apple před sebou „jen“ doladění drobností.

EVT je sice standardní součást vývoje, ale zároveň zásadní milník, bez kterého se Apple nemůže pohnout dál směrem k hromadné výrobě. Byla by však chyba si myslet, že se jedná de facto o „zelenou“ pro výrobu. Nyní totiž přijdou na řadu ještě další dvě fáze – DVT (Design Validation Test) a PVT (Production Validation Test), které už připravují vše na ostrou výrobu a finální úpravy. Ty slouží právě k doladění drobnějších detailů, které se neukázaly jako šťastné či které nechal Apple „otevřené.

Řeč je například o menších změnách v technických specifikacích telefonů, které ve výsledku spočívají „jen“ ve změnách úložišť a tak podobně. Analytik Ming-Chi Kuo například nedávno uvedl, že Apple rozhodne do května, zda bude základní model iPhonu 17 osazen 8 GB, nebo 12 GB RAM. Minimálně modely iPhone 17 Air, 17 Pro a 17 Pro Max by ale měly 12 GB RAM nabídnout už v základu. U základu se tedy právě nyní zřejmě rozhoduje o tom, jaká RAM do něj nakonec dorazí.