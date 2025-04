Chytré brýle od Apple se blíží. Přinesou Apple Intelligence do vašeho zorného pole

Apple má sice dle spousty patentů a úniků informací s rozšířenou realitou velké plány, ale jak to tak vypadá, na „skutečné“ AR brýle si ještě pár let počkáme. Přestože svým první AR/VR headsetem Vision Pro sice úplně neoslovil, podle nejnovějších informací z newsletteru spolehlivého reportéra Marka Gurmana z Bloombergu Apple pracuje na vlastních chytrých brýlích, které by měly být mnohem dostupnější než současné Vision Pro.

Projekt, nyní označovaný jako N50, má přinést část nových AI technologií Applu do brýlí, které by měly vypadat víceméně jako klasické sluneční či dioptrické. Vize Applu tedy dle všeho připomíná například brýle Meta Ray-Ban, které kombinují mikrofony, kamery, reproduktory a asistenta s umělou inteligencí. Kalifornský gigant chce ale podle Gurmana plánuje jít trochu jinou cestou – konkrétně soustředit se na chytřejší analýzu okolí, bez nutnosti zobrazovat grafiku přímo v zorném poli.

Poměrně zajímavé je pak to, že by prý brýle nemusely umožňovat focení kvůli ochraně soukromí. Tento detail ale ještě nebyl finálně rozhodnut, což je pro jablíčkáře jedině dobře – právě funkce focení je totiž ve výsledku u Meta Ray-Ban jednou z nejzajímavějších funkcí. Fanoušky sluchátek pak potěší, že vedle chytrých brýlí má Apple pracovat i na nové generaci AirPods s kamerami, které budou rovněž využívat vizuální inteligenci pro interakci s okolím. Kombinace AirPods s kamerami s chytrými brýlemi by pak mohla přinést ještě zajímavější AR zážitky díky lepšímu rozpoznání vnějšího světa. Bohužel, dřív než v roce 2027 tyto produkty údajně nedorazí.