Recenze Ray-Ban Meta Wayfarer: Nejlepší chytré brýle na trhu!

Když se řeknou chytré brýle, většina z nás si představí nějaký headset typu Vision Pro. Společnost Meta si však řekla, že by na to šlo jít zcela jiným způsobem a zkrátka vylepšit to, co zná každý z nás a většina to také používá. Spojila proto síly se společností Ray-Ban a společně vytvořily chytré sluneční brýle Ray-Ban Meta. Já jsem si jedny před pár týdny pořídil a myslím si, že rozhodně stojí za to se na ně podívat na LsA. Recenze Ray-Ban Meta vám představí za mě ty nejlepší chytré brýle na trhu, které vám doslova a do písmene změní pohled na svět.

Meta šla na chytré brýle tak trochu od lesa, jelikož využila spojení s nejznámější společností vyrábějící brýle na světě, tedy s Ray-Ban, který se proslavil zejména svými pilotkami, které se nosily ve filmu Top Gun. Od té doby je Ray-Ban synonymem pro sluneční brýle a protože jim design a ochrana zraku jde, řekla si Meta, že stačí vzít to, co Ray-Ban umí nejlépe a vylepšit to pomocí technologií. Ray-Ban Meta Wayfarer jsou proto klasické sluneční brýle, které nejsou o nic větší a ani designově příliš jiné než klasická verze těchto brýlí, která nese název Ray-Ban Wayfarer Classic RB2140. Právě to je na celém řešení naprosto unikátní a jak zjistíte za chvíli, je to také to, proč jsem si je zamiloval.

Meta vzala jeden z nejlegendárnějších modelů Ray-Ban a zabudovala do něj dvojici kamer, které umožňují nahrávat nebo fotit přesně to, co vidíte. Kamery jsou přímo v rámu brýlí a tím, že jsou na obou stranách, je pomocí speciálního algoritmu vytvářen záznam coby pohled ze středu brýlí a vy tak na následujících nahrávkách nebo fotkách vidíte přesně to, na co jste se dívali a vidíte to zcela stejně, jako jste to viděli na vlastní oči. To je to, čím jsou nahrávky z Ray-Ban Meta zcela unikátní. Máte volné ruce a můžete nahrávat například při řízení auta nebo při aktivitách, při kterých není možné držet v ruce telefon a i kdybyste jej drželi, museli byste jej mít přesně mezi očima, abyste nahráli věci z vašeho pohledu.

Kromě dvojice kamer však Meta dala do těchto brýlí také pět mikrofonů, které dokonale snímají okolí, a také dvojici reproduktorů, jenž máte umístěné přesně nad vaším levým i pravým uchem tak, abyste mohli pomocí brýlí poslouchat hudbu, telefonovat nebo používat chytrého asistenta. Kromě toho jsou zde dvě tlačítka. Jedno na pravé ručičce, kterým můžete aktivovat focení nebo nahrávání a také jej vypnout, a druhé na pantu ručičky pro zapnutí a vypnutí brýlí. Nechybí však ani dotyková plocha na pravé ručičce, kterou je možné přehrávat hudbu, přepínat skladby nebo měnit hlasitost.

Zásadní je, že velikost všech věcí, co jsou uvnitř, nijak nezvětšila velikost brýlí samotných a vy tak stále máte brýle běžné velikosti, které plní svůj běžný účel, tedy ochranu zraku nejen proti slunci. Dokonce i pouzdro je stejné jako u běžných Ray-Ban, akorát má USB-C pro nabíjení a nechybí ani vnitřní baterie, se kterou je možné nabít 5x samotné brýle. Ty pak vydrží na jedno nabití podle výrobce 4 hodiny, dle mých zkušeností spíše polovinu udávaného času. Je však zásadní, jak moc brýle používáte a co s nimi děláte. Pokud například vyrazíte s dětmi do zoo, můžete mít celou cestu brýle na sobě bez toho, aniž by cokoli dělali a máte klasické sluneční brýle. Když dorazíte do zoo, můžete s nimi natáčet a fotit a cestou zpět máte opět brýle, i když jsou vybité. Pouzdro samotné se pak nabíjí zhruba hodinu. Brýle se v něm nabíjí pomocí magnetického konektoru, podobně jako to je například u AirPods.

Samotné brýle jsou jen o něco málo těžší než klasické brýle, ovšem na obličeji to nijak nepocítíte. Rozdíl mezi smart brýlemi a klasickou verzí je dokonce tak malý, že Meta musela integrovat LED diodu přímo k čočce objektivu, aby ji nebylo možné přelepit a nahrávat tajně. Brýle tedy během nahrávání svítí pomocí bíle přední LED diody, aby bylo jasné, že nahráváte. Malá dioda, jejíž jas si můžete nastavit, je také v pravé části obrouček, kdy vidíte i vy, že brýle zrovna nahrávají. Vidíte to však jen periferně a nijak vás to neruší.

Natáčení a focení – to je to, oč tu běží

Ray-Ban Meta Wayfarer nabízí 12MP fotoaparát, který funguje tak, že má dvě čočky (zda má každá z nich 12 MP, nebo 6MP se nedozvíte) a z těch skládá výslednou fotografii tak, aby byla pořízena z pohledu přesně uprostřed vašich očí, tedy tak, jak to skutečně vidíte. Co se týká fotografií, je potřeba počítt s tím, že jsou na úrovni dejme tomu iPhone 8 a samozřejmě je nemožné je srovnávat s iPhone 15 Pro. Pokud je však chcete na sociální sítě, chcete je poslat kamarádům, kteří se na ně mrknou v mobilu, bohatě to stačí a rozhodně vás neurazí. Fotografie jsou v rozlišení 2779 šířka x 3705 pixelů na výšku. Jedna fotografie má okolo 1MB s tím, že uvnitř brýlí je 32GB paměti. Ta vám vystačí na zhruba 100 videí o délce 1 minuty a pak stačí videa a fotky přenést do mobilu a vymazat paměť brýlí, což můžete nechat dělat aplikaci automaticky.

Videozáznam má rozlišení 1440×1920 pixelů při 30 Fps a počítejte s tím, že video je opět orientované na výšku. Je to daň za to, že jej vidíte přesně z vašeho pohledu a Meta zkrátka neumí udělat video v poměru 16:9. Můžete jej následně převést, ale počítejte s výrazným ořezem obrazu. Další věc, která pro někoho představuje nevýhodu, je maximální délka záznamu. I když je možné pomocí Ray-Ban Meta streamovat neomezeně dlouho na IG nebo FB, tak klasický záznam může mít maximálně 60 sekund, poté je nutné spustit nový záznam. Nevím, zda to je tím, že by nestíhala vyrovnávací paměť brýlí, nebo je to nějaké bezpečnostní omezení, ale každopádně to je otravné a je to jediná věc, která mi na brýlích vadí.

Je však potřeba je brát jako doplněk, kterým můžete lidem ukázat svůj den nebo život složený z krátkých záznamů. Přece jen je to produkt od Mety, majitele největších sociálních sítí na světě, a je koncipován tak, abyste pomocí něj dělali reels, stories, shorts a další krátká videa nebo skládali delší videa z jednotlivých minutových úseků. Mě osobně to štve, protože zajet okruh na Red Bull Ringu mi trvá 1:52 a tak nemám možnost natočit si celé kolo na brýle, i když by to vypadalo skvěle. Pokud vám tato věc vadí tak moc, že si kvůli tomu brýle nekoupíte, naprosto to chápu, na druhou stranu nejedná se o klasicku kameru a nebudete s ními dělat nějaké hodinové videa, tedy je na zvážení, jak je chcete používat a zda splňují to, co od nich očekáváte. Za mě osobně je výsledná kvaltia videa plně dostačující na to, že je posílám kamarádům a sdílím na sociálních sítích. Minutový záznam je pak nevýhodou, ale takovou, na kterou si lze zvyknout. Kvalita pak samozřejmě hodně záleží na světelných podmínkách a platí zde víc než kde jinde, že čím víc světla do snímače dostanete, tím lépe.

Meta View

Ray-Ban Meta připojíte k telefonu s iOS nebo Android pomocí Bluetooth 5.2 a v případě přesouvání fotografií a videí pak také pomocí Wi-Fi 6, aby bylo vše rychlejší. Aplikace Meta View nabízí možnost nastavit brýle, aktualizovat je, zobrazit si o nich informace, propojit je s aplikacemi jako je Apple Music, Spotify, WhatsApp, Messenger a sociálními sítěmi. Kromě toho v ní můžete přenášet videa a fotografie z brýlí přímo do telefonu, kde je lze následně sdílet na sociálních sítích, uložit klasicky do alba a pracovat s nimi jako s každým jiným videem nebo fotografií. Aplikace je přehledná, nabízí svěží design a je velmi intuitivní, takže se v ni rychle zorientujete a můžete tak propojit svůj smartphone s Ray-Ban Meta.

Přehrávání hudby, telefonování a hlasový asistent

Lidé, se kterými budete telefonovat, vás budou milovat. Kvalita hovorů je totiž lepší než v případě AirPods nebo klasického telefonu, protože mikrofony, kterých je v brýlích hned 5, jsou mimo jiné umístěny také přímo nad vašimi ústy a je vám tak naprosto perfektně rozumět. Vy slyšíte také velmi dobře a to nejen během volání, ale i při poslechu hudby, který je řekl bych téměř srovnatelný se základnímí AirPods. Navíc zažijete to, co jsem zažil poprvé v případě Vision Pro. Máte zvuk, který slyšíte velmi podobně jako když posloucháte hudbu přes sluchátka, ale přitom nemáte nic v uších, ani na uších. Reproduktor je umístěn poblíž vašeho ucha přímo v nožičkách brýlí a hraje překvapivě dobře. Samozřejmě oproti sluchátkům musíte počítat s tím, že to, co posloucháte do jisté míry slyší i vaše okolí. Je to slyšet zhruba tak nahlas, jako když máte na maximum zesílený klasický hovor a ten na druhém konci drátu mluví nahlas.

Mě začalo bavit z brýlí telefonovat a to obzvlášť v situacích, kdy stejně brýle v létě používám a nemusím tak kombinovat jak brýle, tak sluchátka. Zvuk je perfektní a je to zkrátka takové jiné a zajímavější, než si už 7 let v kuse dávat do uší AirPods na každý hovor. Co je extrémně zajímavá funkce je možnost při videohovoru přes Messenger nebo WhatsApp použít brýle. Volající tak vidí v reálném čase přesně to, na co se díváte. Podobné video hovory nebo například streamy jsou pak skutečně zajímavé.

S telefonováním souvisí také hlasový asistent Meta AI. Ten je ve srovnání se Siri a podobnými asistenty sice primitivní, ale umí to, co potřebujete nejčastěji. Můžete například říct Hey Meta call xxxx a hlasový asystent vám přečte jméno a zeptá se, zda jej chcete vytočit. Můžete se zeptat na počasí, na aktuální čas, na stav nabití brýlí, zahájit hovor, přehrávat hudbu ze Spotify a podobných aplikací nebo například zvuk z YouTube a můžete také nechat asistenta přečíst zprávy z WhatsApp a Messengeru. Samozřejmě je pak možné pomocí asistenta pořižovat fotky nebo videa, což používám nejčastěji, protože to můžete udělat například při řízení bez toho, aniž byste museli dávat ruce z volantu. Díky množství mikrofonů vám rozumí opravdu vždy, když na něj promluvíte. Navíc je možné dávat příkazy různě a je jedno, zda řekněte Hey Meta start video, Hey Meta take video nebo Hey Meta start recording – vždy se spustí nahrávání.

Meta vylepšila produkt, který používáme již desetiletí a povedlo se jí to na jedničku!

Upřímně řečeno, už dlouho se mi nestalo, že bych byl z nějakého produktu tak nadšený jako z Ray-Ban Meta. Ať už vezmete v potaz všechny aspekty toho, co brýle umí nebo neumí, cenu, design, zpracování a vše okolo, vyjde vám z toho zkrátka perfektní a hlavně využitelný produkt. Máte sluneční brýle, které můžete nosit a používat jako klasické brýle, tak jak jste to dělali dodnes. Když pak chcete, můžete díky nim rovnou volat, fotit, natáčet, poslouchat hudbu nebo využít hlasového asistenta. Všechny tyto věci jsou tu zkrátka jen v situaci, kdy je chcete využívat a samotný produkt jsou stále staré dobré sluneční brýle. Nemusíte nosit nic navíc, nic, co běžně nepoužíváte. Meta na to zkrátka šla chytře a pouze dokázala zdokonalit něco, co používá většina z nás a udělat z toho chytrý produkt, který si zamilujete.

Když si navíc vezmete, že samotné brýle Ray-Ban Wayfarer se prodávají za zhruba 130€ a brýle Ray-Ban Meta Wayfarer, tedy jejich smart verze, se prodává za 330€, tak zaplatit 200€ za technologie není nic tak zásadního, abyste si je prostě nemohli koupit jen tak pro radost, i když s nimi budete fotit a natáčet jen občas. Navíc si můžete koupit jak základní verzi s klasickými skly, tak i samozatmavovací skla, můžete si vybrat dvě velikosti a různé barvy. Já jsem však přesvědčen, že vás nekonveční záběry chytnou a budete hledat další a další činnosti, při kterých budete natáčet, ať už je to hraní basketu s kamarády, česání psa, péče o miminko nebo třeba grilování.