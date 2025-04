Epic rozdává zdarma hned dvě skvělé hry na smartphony! Už jste si je vyzvedli?

Není tomu tak dávno, co začal Epic Games rozdávat vedle počítačových her zdarma i ty určené pro mobilní telefony. V této propagační strategii pak pokračuje i nadále, jelikož přes svůj mobilní obchod nyní rozdává zábavné tituly Chuchel a Loop Hero.

Chuchel

Chuchel je originální dobrodružná hra od českého studia Amanita Design, známého tituly jako Samorost nebo Machinarium. Hlavním hrdinou je chlupatá, roztomile praštěná bytůstka jménem Chuchel, jejímž jediným cílem je získat zpět svou milovanou třešeň. Hra sází na krátké, nápadité úrovně plné absurdního humoru a bláznivých situací, které potěší hráče všech věkových kategorií. Typický rukopis Amanita Design je znát nejen na ručně kreslené grafice, ale i na skvěle padnoucím hudebním doprovodu od dua DVA. Chuchel vyniká svou hravostí, nenáročným ovládáním a atmosférou, která vás okamžitě pohltí. Každá obrazovka přináší nové překvapení a způsob, jak kreativně vyřešit problém, ať už jde o závod s obří kočkou, nebo o bláznivý souboj v rytmu hudby. Hra získala řadu ocenění a je považována za jednu z nejpřístupnějších a nejvtipnějších her od Amanita Design.

Loop Hero

Hra Loop Hero přináší svěží nádech do světa roguelike her, kde se zcela nečekaně vymyká běžným pravidlům žánru. Sází na unikátní kombinaci strategického plánování a pasivního hraní, kdy hlavní hrdina prochází stále se opakujícím světem a bojuje proti náhodně generovaným nepřátelům. S každým krokem si hráči budují a vylepšují svou vlastní cestu, ať už pomocí karet nebo unikátních předmětů. I když na první pohled může hra působit jednoduše, její hluboký systém generování úrovní a výzev se postará o to, že vám nezbude než si neustále zlepšovat své strategie. Loop Hero se neustále vrací k tomu, co nás na hrách baví – k experimentování a hledání nových cest, jak se postavit různým výzvám. Je to zároveň hra, která vás vtáhne svou minimalistickou grafikou a nezvykle chytlavým gameplayem. Každé nové kolo přináší nový zážitek a v kombinaci s náhodně generovanými mapami zůstává zábava nekonečně variabilní. Takový zážitek je u podobných titulů spíše výjimkou než pravidlem.

Pokud vás hry zaujala, získat ji můžete velmi jednoduše. Stačí, když si do svého iPhonu či Androidu stáhnete Epic Games Store a z něj si následně titul nainstalujete. Z hlediska bezpečnosti není vzhledem k provozovateli obchodu důvod k obavám. A vzhledem k tomu, že má Epic Games do budoucna v plánu rozdat další spousty her, jste-li vášnivými hráči, nejspíš se bez jeho instalace ve výsledku dříve či později neobejdete.

Epic Games Store se hrou zdarma lze stáhnout zde