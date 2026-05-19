Apple ukázal první screenshot z iOS 27! Odhaluje hned dvě designové změny

J. Jiří Filip
Spolu s odhalením prvních novinek pro iOS 27 nám dnes Apple částečně poodhalil i vzhled tohoto systému. V tiskové zprávě, skrze kterou novinky pro zpřístupnění v iOS 27 oznámil, je totiž k vidění i krátké video, které je ukazuje v praxi, přičemž dle všeho je na něm vidět právě iOS 27. Naznačují to minimálně i odlišnosti všem dobře známých prvků v Dynamic Islandu a pravém rohu zařízení.

Konkrétně si lze na videu všimnout toho, že se v iOS 27 nepatrně změní ikona baterie, která bude nově disponovat menším „výstupkem“ na pravé straně a zdá se, že i mírně menším zaoblení hran. Druhou změnou je pak oranžová dioda informující o zapnutém mikrofonu pro záznam zvuku v okolí. Zatímco v současnosti se jedná jen o oranžovou tečku v případě mikrofonu, potažmo pak o zelenou tečku v případě kamery, v iOS 27 by měla tato diodka virutálně „zářit“, což Apple naznačí mírným podbarvením jejího okolí. Ve výsledku by tak měl tento prvek ještě lépe simulovat reálnou fyzickou diodu, kterou známe třeba z Maců.

V obou případech se jedná samozřejmě o naprosté drobnosti, které uživatelský komfort nijak neovlivní. Je ale fajn vidět, že Apple stále myslí i na úplné detaily a k pomyslné dokonalosti se tak snaží dotáhnout i prvky, které se optikou běžného uživatele zdají být už v současném stavu naprosto dostačující. Nicméně třeba grafické zlepšení notifikační diodky je za mě osobně upgrade, který vypadá opravdu dobře a na který se docela těším. A co vy?

