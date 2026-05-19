Spotify vs. Apple Music: každý vyhrává v něčem jiném

Souboj mezi Spotify a Apple Music se v roce 2026 dostává do zajímavé fáze. Obě služby dál rostou, jenže každá úplně jiným způsobem. Zatímco Spotify sází na masivní globální dosah a co největší počet uživatelů, Apple Music dlouhodobě buduje prémiovější image, která stojí na kvalitě služby, silném propojení s ekosystémem Applu a vyšších odměnách pro hudebníky. Spotify dnes podle finančních reportů překonalo hranici 761 milionů aktivních uživatelů měsíčně. Přibližně 293 milionů z nich si platí prémiové předplatné. To jsou čísla, která z něj dělají jednoznačně největší streamovací platformu na světě. Obrovskou roli v tom hraje bezplatná verze s reklamami, díky které dokáže Spotify oslovit prakticky kohokoliv bez nutnosti okamžitě platit. Právě free tier se stal jedním z největších motorů růstu celé platformy.
Apple Music jde úplně opačnou cestou. Odhady mluví přibližně o 108 milionech platících uživatelů, přičemž Apple nenabízí klasickou bezplatnou verzi služby. To znamená menší dosah, ale zároveň výrazně vyšší příjmy na jednoho uživatele. Díky tomu může Apple Music podle řady analýz vyplácet umělcům více peněz za jednotlivé streamy než Spotify. Na první pohled by se mohlo zdát, že Apple Music je pro hudebníky automaticky výhodnější platformou. Realita je ale mnohem složitější. Spotify sice platí za jednotlivý stream méně, jenže díky obrovské uživatelské základně generuje nesrovnatelně vyšší objem přehrání. Pro mnoho interpretů tak mohou být výsledné příjmy paradoxně vyšší právě na Spotify, protože jejich hudbu slyší mnohem více lidí.
Rozdíl mezi oběma službami je navíc stále výraznější i v samotném zaměření. Spotify už dávno není jen hudební aplikace. Firma během posledních let investovala miliardy dolarů do podcastů, audioknih a vlastního audio obsahu. Dnes se snaží být kompletní audio platformou, která pokrývá prakticky vše, co lidé poslouchají. Apple Music naopak zůstává mnohem více soustředěné čistě na hudbu. Velkou výhodou je zde hlavně propojení s produkty Applu. Pokud používáte iPhone, AirPods, Apple Watch nebo HomePod, Apple Music do celého ekosystému zapadá mimořádně dobře a působí velmi přirozeně. Právě komfort a jednoduchost jsou pro mnoho uživatelů důležitější než širší nabídka podcastů nebo audioknih.
Zajímavé bude sledovat i další vývoj v oblasti umělé inteligence. Spotify má díky obrovskému množství dat mimořádně silnou pozici v personalizaci obsahu a doporučovacích algoritmech. Apple zase tradičně těží z důrazu na soukromí, optimalizaci hardwaru a prémiový uživatelský zážitek. Rok 2026 tak zatím neukazuje jednoho jasného vítěze streamovací války. Spotify vyhrává v měřítku, objemu a globálním zásahu. Apple Music zase boduje prémiovým přístupem, vyšší hodnotou jednoho uživatele a lepšími podmínkami pro umělce. A právě proto dnes obě služby existují vedle sebe úspěšně, i když každá cílí trochu na jiný typ posluchačů.