Netflix zaplatil až 600 milionů dolarů za tajnou AI od Bena Afflecka. Hollywood může čekat revoluce

Hollywood se možná právě ocitl na prahu jedné z největších technologických změn za poslední dekády. Netflix podle informací agentury Bloomberg koupil startup InterPositive, který v roce 2022 založil Ben Affleck. Cena transakce se podle zdrojů může vyšplhat až na 600 milionů dolarů. Nejde přitom o další běžnou technologickou akvizici. InterPositive vyvíjí umělou inteligenci, která může zásadně změnit způsob, jakým se dokončují filmy a seriály.
Startup vznikl poměrně nenápadně, ale jeho ambice byly od začátku obrovské. Malý tým pouhých šestnácti inženýrů pracoval na systému, který analyzuje takzvané dailies, tedy surové záběry natočené během produkce. Z těchto dat si AI vytvoří vlastní model přizpůsobený konkrétnímu filmu nebo seriálu a následně pomáhá při postprodukci. Právě tady se skrývá hlavní síla technologie. Umělá inteligence totiž dokáže upravovat světlo ve scénách, odstraňovat kaskadérská lana, opravovat chyby v kontinuitě, měnit kompozici záběru nebo doplňovat vizuální efekty. Úkoly, které dnes často stojí měsíce práce ve VFX studiích a miliony dolarů, může podle prvních testů zvládnout během několika dní.
Netflix technologii už interně testoval a první výsledky jsou podle zdrojů mimořádně zajímavé. Některé procesy postprodukce se podařilo zrychlit až desetkrát. Pokud se podobná efektivita potvrdí i v reálné produkci, může to znamenat dramatickou změnu v tom, jak rychle vznikají nové filmy a seriály. Celá akvizice je zajímavá i tím, kdo za startupem stojí. Ben Affleck není jen herec, ale také zkušený producent a režisér, který dobře zná realitu filmové produkce. InterPositive podle všeho nevznikl jako experiment technologů, ale jako nástroj navržený přímo pro potřeby filmových tvůrců.
Podle informací ze zákulisí Netflix nekupuje jen samotnou technologii, ale i celý tým. InterPositive měl přibližně šestnáct lidí a všichni by měli přejít přímo do struktur Netflixu. Affleck má navíc působit jako poradce při dalším rozvoji technologie. Načasování akvizice není náhodné. Hollywood v posledních letech intenzivně řeší roli umělé inteligence ve filmovém průmyslu. Stávky scenáristů a herců ukázaly, že AI může být citlivé téma. Velká studia však zároveň hledají způsoby, jak technologii využít tak, aby pomáhala tvůrcům a neznamenala jejich nahrazení. A právě to může být případ InterPositive. Technologie není navržena tak, aby generovala celé filmy pomocí AI. Jejím cílem je spíše odstranit technické limity natáčení a dát režisérům větší kontrolu nad výsledkem i po skončení produkce.
Pokud se podobné nástroje skutečně prosadí ve velkém, může se celý proces výroby filmů zásadně proměnit. Postprodukce, která dnes často trvá měsíce, by se mohla zkrátit na týdny nebo dokonce dny. Netflix tak možná právě udělal krok, který se zpětně bude považovat za jeden z momentů, kdy se filmový průmysl definitivně začal měnit pod vlivem umělé inteligence. A pokud se technologie InterPositive skutečně osvědčí, může se stát, že budoucnost Hollywoodu bude vypadat úplně jinak než dnes.