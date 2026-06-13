Doteď jsem Připomínky na iPhone používala špatně. Pak jsem objevila tuto funkci, která změnila vše

Používáte v Připomínkách stále stejné seznamy úkolů? Ať už jde o týdenní nákup, ranní rutinu, pracovní povinnosti nebo pravidelnou přípravu na služební cestu, nemusíte je pokaždé vytvářet od začátku. Aplikace Připomínky nabízí možnost ukládat seznamy jako šablony, díky kterým si opakující se úkoly připravíte během několika vteřin.
Stačí vytvořit připomínku nebo celý seznam s položkami, které pravidelně používáte, a poté klepnout na ikonu tří teček v pravém horním rohu. V nabídce vyberte možnost Uložit jako šablonu, zadejte jí výstižný název a potvrďte uložení. Kdykoliv budete podobný seznam potřebovat znovu, jednoduše vytvoříte nový seznam ze šablony a všechny připravené položky se automaticky načtou.
Tuto funkci oceníte zejména u činností, které se neustále opakují. Můžete si vytvořit například šablonu pro balení na dovolenou, měsíční administrativu, úklid domácnosti nebo pracovní projekty s pevně danými kroky. Nejenže tím ušetříte čas, ale zároveň snížíte riziko, že na některý důležitý úkol zapomenete.
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Připomínky tak nejsou jen obyčejným seznamem povinností. Díky funkcím, jako jsou šablony, se mohou stát překvapivě efektivním nástrojem pro organizaci každodenního života i pracovních aktivit. Stačí věnovat pár minut jejich nastavení a opakované plánování už za vás zvládne iPhone téměř samo.