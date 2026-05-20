Podvod s dárkovými Appe kartami připravil lidi o stovky milionů dolarů. Policie zabavila tisíce iPhonů

Dárkové karty Applu patří dlouhodobě mezi nejoblíbenější způsob, jak někomu rychle darovat kredit na nákup aplikací, her nebo hardwaru. Jenže právě jejich popularita z nich udělala i ideální cíl pro organizované podvodníky. Vyšetřovatelé nyní odkryli rozsáhlý podvod, který podle dostupných informací připravil zákazníky o stovky milionů dolarů.
Celé schéma přitom fungovalo překvapivě sofistikovaně. Organizovaná skupina měla krást Apple Gift Cards přímo z obchodů ještě před jejich prodejem zákazníkům. Karty následně opatrně otevřela, zaznamenala PIN kódy a další identifikační údaje, znovu je zabalila a vrátila zpět do regálů. Na první pohled přitom vypadaly zcela neporušeně. Ve chvíli, kdy si zákazník kartu koupil a aktivoval, systém podvodníků okamžitě zaznamenal nový kredit. Peníze z karty byly prakticky obratem převedeny a použity k nákupu Apple produktů, především iPhonů a MacBooků. Vyšetřování odhalilo opravdu obří rozsah celé operace. Jen při jednom zásahu policie bylo zabaveno přibližně 4000 iPhonů v hodnotě osm až devět milionů dolarů. Zakoupená zařízení měla následně putovat na šedý trh do Číny, Dubaje nebo Jižní Ameriky.
Podle médií se na případu podílela policie státu New Hampshire společně s Ministerstvem vnitřní bezpečnosti USA. Do celé kauzy se údajně zapojil i samotný Apple, který měl vyšetřovatelům pomáhat s analýzou transakcí a sledováním zařízení. Firma se ale veřejně k případu zatím detailněji nevyjádřila.
Šokující je především celkový objem peněz, které měly podvodníci získat. Vyšetřovatelé mluví o stovkách milionů dolarů. A případ měl navíc podle dostupných informací zahrnovat i násilnou trestnou činnost včetně vraždy související s fungováním celé organizace.
Podobné podvody s dárkovými kartami přitom nejsou ničím výjimečným. Americká FTC dlouhodobě upozorňuje, že gift cards patří mezi nejčastěji zneužívané platební metody při podvodech. Typický scénář vypadá tak, že útočník předstírá pracovníka úřadu, policie nebo známé firmy a požaduje okamžitou platbu právě prostřednictvím dárkových karet.
V případě dárkových karet je ale nebezpečné i něco jiného. Pokud totiž někdo manipuluje přímo s fyzickou kartou ještě před jejím prodejem, zákazník prakticky nemá šanci problém okamžitě poznat. Karta může vypadat naprosto normálně až do chvíle, kdy zjistíte, že kredit zmizel. Právě proto bezpečnostní experti doporučují kupovat dárkové karty ideálně přímo od Applu nebo z důvěryhodných zdrojů. Vyplatí se také pečlivě kontrolovat, zda obal není poškozený nebo přelepovaný. I drobná manipulace může znamenat, že někdo PIN kód už předem zkopíroval.