Podvodníci se zaměřili na hráče, napodobují jejich přátele na Steamu

Online podvodníci se ve své nejnovější taktice zaměřují na hráče. Výzkumníci Genu, poskytovatele produktů Avast, AVG, Norton a dalších, odhalili novou kampaň, při které se kyberzločinci vydávají za přátele hráčů využívajících platformu Steam. Prostřednictvím falešných profilů, které dokonale napodobují profily skutečných přátel obětí, se je snaží přimět k registraci do týmu na turnaj ve hrách Dota 2, Counter-Strike, či dalších. Stránka k registraci je však falešná a podvodníkům slouží k získávání osobních údajů, které mohou zneužít k dalším podvodům nebo je prodat na dark webu.
Kyberzločinci zneužívají metody sociálního inženýrství a umělou inteligenci k tomu, aby působili přesvědčivě. „Podvodníci komunikují perfektní češtinou a používají i typické herní fráze, kterými se snaží v lidech vzbudit důvěru. K tomu přispívá i to, že podvod není zcela automatizovaný – útočníci sice posílají i generické zprávy o zapojení do turnaje, ale zároveň přirozeně reagují na tok konverzace s obětí,“ vysvětluje vedoucí výzkumu hrozeb v Genu Jan Rubín.
Podle zprávy Genu za 3. čtvrtletí patří podvody mezi nejrozšířenější hrozby v Česku – jsou na druhém místě po škodlivých reklamách. Tato kampaň navíc představuje další příklad, jak podvodníci efektivně využívají umělou inteligenci k personalizaci podvodů přímo na míru svým obětem. Odborníci Genu proto doporučují hráčům obezřetnost. „Pokud vám přijde žádost o přátelství od někoho, koho už mezi přáteli máte, měl by to být okamžitý varovný signál. To samé platí i pro zprávy, které se ve vás snaží vyvolat urgenci a přimět vás rychle a bez rozmyslu splnit nějaký pokyn, jako je například registrace na neznámé platformě. V takovém případě na zprávy vůbec nereagujte a dotyčného nahlaste správcům Steamu,“ dodává Rubín.