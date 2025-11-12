Českem se valí další internetový podvod! Tentokrát se maskuje za UniCredit Bank

Není žádným tajemstvím, že před Vánoci každoročně přibývá množství internetových podvodů a jak se zdá, ani letošek nebude v tomto směru jiný. Do mailových schránek totiž začíná ve velkém chodit mail, který se tváří jako zpráva od UniCredit Bank, ale který je ve skutečnosti (nečekaně) podvod. Jeho cílem je dostat z vás přihlašovací údaje do internetbankingu, které by byly následně zneužity k jeho vybílení. Rozpoznat tento podvod je však ve výsledku naprosto jednoduché. Vždyť už samotná mailová adresa, ze které vám zpráva dojde, působí extrémně nedůvěryhodně a je proto jasné, že takovou by UniCredit pro zaslání zprávy určitě nepoužil. Dost okaté je i to, že u mailu není uveden předmět, který by přitom 100% uveden standardně byl. Třešinkou na dortu pak může být fakt, že mail chodí i lidem, kteří klienty UniCredit vůbec nejsou (jako třeba nám). Nicméně buďte i tak na pozoru – podobných věcí bude dozajista přibývat.