AirPods Max náušníky: Jak o ně pečovat a kdy poznat, že je čas na výměnu?

Náušníky patří u sluchátek AirPods Max mezi nejdůležitější části celé konstrukce. Nejde jen o pohodlí při nošení. Právě ony výrazně ovlivňují kvalitu zvuku, účinnost aktivního potlačení hluku i to, jak dobře sluchátka sedí na hlavě. Přesto na jejich údržbu spousta lidí zapomíná, dokud nezačnou být tvrdé, zašlé nebo nepříjemné na dotek.
Velkou výhodou AirPods Max je to, že jsou náušníky magnetické a dají se během pár sekund sundat. Díky tomu je jejich čištění i výměna výrazně jednodušší než u většiny klasických náhlavních sluchátek. Pokud sluchátka používáte denně třeba při práci, cestování nebo cvičení, vyplatí se náušníkům věnovat pravidelnou péči. Pot, mastnota z pokožky, make-up nebo prach totiž postupně pronikají do látky i pěny uvnitř.
Na běžné čištění většinou stačí jemný hadřík z mikrovlákna lehce navlhčený vodou. Pokud jsou náušníky výrazně znečištěné, pomůže vlažná voda s malým množstvím jemného mýdla. Důležité je materiál zbytečně nepromočit. Pěna uvnitř drží vlhkost poměrně dlouho a mokré náušníky by se nikdy neměly vracet zpět na sluchátka. Nejlepší je nechat je několik hodin volně vyschnout mimo přímé slunce nebo topení.
Vyplatí se také myslet na prevenci. Hodně pomůže ochranné pouzdro na sluchátka, pravidelné otírání hlavového mostu nebo skladování mimo vlhké prostředí. Pokud AirPods Max často nosíte v batohu, není špatný nápad pořídit i ochranný kryt nebo cestovní obal, který zabrání usazování prachu.
A kdy je čas na výměnu? Typickým znakem bývá ztráta pružnosti, zploštění pěny nebo horší izolace okolního hluku. U některých kusů se začne látka v rozích postupně třepit nebo ztrácet tvar. Spousta uživatelů skutečně udává, že právě horší těsnění člověk pozná překvapivě rychle. Aktivní potlačení hluku najednou nepůsobí tak účinně a sluchátka začnou sedět jinak než dřív.
Samotná výměna náušníků je velmi jednoduchá. Starý náušník stačí jemně stáhnout a nový magneticky přichytit zpět. Při výběru se vyplatí sledovat hlavně kvalitu materiálu a kompatibilitu.