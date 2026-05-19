Budoucí iPhone má být opět z titanu!

Apple si v posledních letech s materiály u iPhonů docela hraje a jak se zdá podle nového úniku z Weiba, tento experimentovací režim v dohledné době rozhodně nezpomalí. Podle spolehlivého leakera Instant Digital totiž Apple znovu zvažuje návrat titanu u budoucích modelů iPhonu. A to i přesto, že u řady iPhone 17 Pro se kalifornský gigant vydal opačným směrem a přejít zpět na hliník kvůli lepšímu odvodu tepla.
Právě tepelné vlastnosti jsou v posledních letech u materiálů, ze kterých iPhone vznikají klíčové. Titan byl totiž sice u iPhonu 15 Pro vnímaný jako prémiový materiál, který přinesl nižší hmotnost a vyšší odolnost, avšak zároveň má horší tepelnou vodivost, což je u dnešních výkonných čipů docela zásadní problém. Apple tak dal u iPhonu 17 Pro přednost praktičtějšímu řešení v podobě hliníku.
Jak se ale nyní zdá, hliník je nejspíš jen pomyslná přestupní stanice. Apple má totiž údajně pracovat na vylepšené verzi titanu, která by měla odstranit právě slabiny v oblasti odvodu tepla, a zároveň si zachovat jeho pevnost i nízkou hmotnost. V ideálním scénáři by tak šlo o materiál, který kombinuje to nejlepší z obou světů. Zdá se tedy, že Apple není s aktuálním kompromisem úplně spokojený a hledá cestu, jak se k titanu vrátit, aniž by zopakoval jeho technická omezení. A pokud se podaří vyřešit chlazení, může se titan v Pro modelech klidně znovu stát standardem. Ostatně, za návrat k hliníku u iPhone 17 Pro to kvůli nižší odolnosti v prvních měsících prodejů pěkně schytal.
Do hry okolo chlazení budoucích generací iPhone navíc vstupují i další technologie, například parní komory pro lepší odvod tepla. Pokud tedy Apple posune chlazení dostatečně dopředu, může si v budoucnu dovolit používat materiály, které byly dříve problematické právě kvůli přehřívání – tedy třeba právě upravený titan, který se sice nemusí svými vlastnostmi dostat úplně na úroveň hliníku, nicméně zbylé chladící technologie toto negativum smažou. Nechme se tedy překvapit, jak nakonec vše dopadne.