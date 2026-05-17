Připadají vám AirPods Max drahé? Hermès prodává sluchátka za 330 tisíc korun

Když Apple představil AirPods Max za cenu okolo 15 tisíc korun, internet několik dní řešil, jestli se firma definitivně nezbláznila. Jenže pak přijde Hermès a člověk si najednou uvědomí, že Apple je proti světu skutečného luxusu ještě pořád poměrně racionální společnost. Francouzský módní gigant totiž představil vlastní sluchátka s jednoduchým názvem Headphones, která stojí 15 tisíc dolarů, tedy v přepočtu zhruba 330 tisíc korun bez daně. A ano, opravdu jde jen o bezdrátová sluchátka. Žádný vestavěný MacBook, žádná umělá inteligence budoucnosti ani audio technologie z NASA. Prostě sluchátka s logem Hermès. (hermes.com)
A právě tady začíná být celá situace vlastně dost fascinující.
Hermès totiž u produktu téměř vůbec neřeší technické specifikace. Firma mluví hlavně o ruční výrobě, luxusních materiálech a designu. Jenže pokud někdo prodává sluchátka za cenu velmi slušného auta, člověk by tak nějak čekal, že se dozví něco i o zvuku. Jenže nevíme skoro nic. Neznáme detailní parametry měničů, kodeky, výkon ANC, výdrž baterie ani technologické funkce, které dnes běžně řeší i sluchátka za desetinu ceny. A pak tu máme AirPods Max. Produkt, který mnoho lidí považuje za drahý, přestože oproti Hermès působí skoro jako výprodej v Lidlu. Apple u svých sluchátek alespoň jasně ukazuje, za co zákazník platí. Dostanete špičkové aktivní potlačení hluku, perfektní transparency mode, prostorový zvuk, výbornou integraci s Apple ekosystémem, kvalitní zpracování, pokročilé čipy a funkce, které reálně mění uživatelský zážitek. Ano, pořád jsou drahá. Jenže technologicky dávají smysl.
U Hermès si tím úplně jistý nejsem.
To neznamená, že budou hrát špatně. Naopak. Za značkou stojí tým z Ateliers Horizons a firma si nemůže dovolit vyrobit něco, co by působilo lacině. Jenže v audio světě existuje jedna nepříjemná realita. Po určité cenové hranici už neroste dramaticky kvalita zvuku, ale hlavně exkluzivita produktu. A přesně tam Hermès míří. Protože za 330 tisíc korun už nekupujete audio zařízení. Kupujete status. Kupujete pocit, že máte něco, co většina lidí nikdy ani neuvidí naživo. Stejně jako si lidé nekupují kabelku Birkin kvůli tomu, že by lépe přenášela peněženku, ani tahle sluchátka nejsou primárně o hudbě. Jsou o demonstraci luxusu. A upřímně, právě proto budou mít úspěch. Ne mezi audiofily, kteří řeší frekvenční charakteristiku nebo kvalitu kodeků, ale mezi lidmi, pro které je technologie další součástí image. Přesně stejně, jako dnes fungují luxusní hodinky nebo supersporty. Zajímavé ale je, jak vedle podobných produktů začíná Apple působit téměř pragmaticky. Firma, kterou internet roky obviňuje z přemrštěných cen, najednou vedle Hermès vypadá skoro jako značka zaměřená na value for money.