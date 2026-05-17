iPhone umí nahradit skener. Dokumenty naskenujete během pár sekund

Potřebujete rychle naskenovat smlouvu, formulář, účtenku nebo třeba ručně psané poznámky a zrovna nemáte po ruce tiskárnu se skenerem? iPhone si s tím poradí překvapivě dobře i bez instalace dalších aplikací. Funkce skenování dokumentů je totiž přímo součástí systému iOS a mnoho lidí o ní dodnes vůbec neví.
Apple ji schoval do aplikace Soubory, kde funguje velmi jednoduše. Stačí otevřít záložku Prohlížení, klepnout na nabídku se třemi tečkami a vybrat možnost Naskenovat dokumenty. Poté už jen namíříte fotoaparát na papír a iPhone se postará prakticky o všechno sám.
Velkou výhodou je automatické rozpoznání okrajů dokumentu. Telefon tedy dokáže papír sám oříznout, narovnat perspektivu a upravit kontrast tak, aby byl text dobře čitelný. Ve výsledku často vznikne čistší a přehlednější sken, než jaký zvládnou starší kancelářské skenery.
Funkce funguje velmi dobře i u více stránek. Jakmile první dokument naskenujete, můžete pokračovat dál a vytvořit z několika listů jeden společný PDF soubor. To se hodí například při posílání podepsaných smluv, školních materiálů nebo různých potvrzení.
Praktické je také okamžité ukládání do iCloudu nebo přímo do složek v aplikaci Soubory. Naskenovaný dokument tak máte během pár sekund dostupný i na Macu nebo iPadu. Samozřejmostí je sdílení přes Mail, Zprávy, AirDrop nebo jiné aplikace.
Při dobrém světle funguje skenování překvapivě spolehlivě. iPhone zvládá i lehce pokrčené papíry nebo dokumenty položené na stole pod úhlem. Pokud navíc potřebujete něco rychle poslat například do práce nebo na úřad, je to výrazně pohodlnější než hledat klasický skener nebo instalovat externí aplikace plné reklam.
Mnoho uživatelů přitom tuto funkci objeví až ve chvíli, kdy ji opravdu nutně potřebují. Přitom jde o jeden z nejužitečnějších nástrojů, které iPhone v základu nabízí.