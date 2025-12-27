Jak přizpůsobit notifikace na iPhonu na maximum

Naplánovaný souhrn: notifikace ve správný čas
Jednou z nejužitečnějších funkcí je Naplánovaný souhrn, který vám umožní odklonit méně důležité notifikace mimo hlavní proud. Místo toho, aby vás aplikace celý den otravovaly jednotlivými oznámeními, zobrazí se vám jejich přehled ve vámi zvoleném čase – například ráno a večer. Stačí přejít do Nastavení > Oznámení > Naplánovaný souhrn, aktivovat tuto funkci a vybrat, které aplikace se mají do souhrnu zařazovat. Ideální řešení pro ty, kteří chtějí zůstat ve spojení, ale nenechat se neustále vyrušovat.
Fotogalerie
Režimy soustředění: filtrování oznámení podle situace
Součástí chytrého systému notifikací jsou také režimy Soustředění, které vám dovolí mít různé sady notifikací pro různé situace – třeba pracovní režim, čas pro rodinu, sport, spánek nebo řízení. V každém z těchto režimů si přesně určíte, od koho a z jakých aplikací chcete dostávat oznámení. Tuto personalizaci provedete přes Nastavení > Soustředění, kde si můžete vytvořit nový režim nebo upravit stávající. V sekcích „Lidé“ a „Aplikace“ pak definujete, co má projít a co zůstane v tichosti.
Fotogalerie #2
Náhledy notifikací: větší soukromí na uzamčené obrazovce
Další užitečnou možností představuje zobrazování náhledů notifikací na uzamčené obrazovce. Pokud nechcete, aby kolemjdoucí viděli obsah vašich zpráv nebo e-mailů hned po rozsvícení displeje, můžete si nastavit, zda se mají zobrazovat vždy, pouze když máte telefon odemčený, nebo vůbec. Tuto volbu najdete v Nastavení > Oznámení > Náhledy a může být zásadním prvkem pro ochranu vašeho soukromí.
Fotogalerie #3
Seskupení oznámení: větší přehled bez zahlcení
Někdy ale nejde ani tak o obsah, jako spíš o přehlednost. Seskupení oznámení vám pomůže zamezit zahlcení obrazovky – například tak, že se notifikace z jedné aplikace spojí do jediného upozornění, které pak můžete rozkliknout. Možnost seskupení se nastavuje individuálně pro každou aplikaci v Nastavení > Oznámení, kde pod konkrétní aplikací najdete volbu „Seskupení“ a můžete si zvolit například automatické seskupování, podle aplikace nebo ho vypnout úplně.
Fotogalerie #4
LED notifikace: když potřebujete vizuální signál
A pokud hledáte opravdu nepřehlédnutelné upozornění – například když máte telefon v tichém režimu nebo používáte sluchátka – stojí za zvážení LED výstrahy. iPhone totiž umožňuje při příchozím oznámení rozblikat blesk fotoaparátu, čímž vytvoří viditelný signál. Tuto možnost najdete v Nastavení > Zpřístupnění > Sluch > Zvuk a obraz, kde aktivujete přepínač „Výstrahy bleskem LED“. Funkce je navržena primárně pro osoby se sluchovým omezením, ale skvěle poslouží i v hlučném prostředí nebo když nechcete být rušeni zvuky.
Fotogalerie #5