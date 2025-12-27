Zavřít reklamu

Jak přizpůsobit notifikace na iPhonu na maximum

iPhone
Amaya Tomanová
0
< >

Naplánovaný souhrn: notifikace ve správný čas

Jednou z nejužitečnějších funkcí je Naplánovaný souhrn, který vám umožní odklonit méně důležité notifikace mimo hlavní proud. Místo toho, aby vás aplikace celý den otravovaly jednotlivými oznámeními, zobrazí se vám jejich přehled ve vámi zvoleném čase – například ráno a večer. Stačí přejít do Nastavení > Oznámení > Naplánovaný souhrn, aktivovat tuto funkci a vybrat, které aplikace se mají do souhrnu zařazovat. Ideální řešení pro ty, kteří chtějí zůstat ve spojení, ale nenechat se neustále vyrušovat.

iOS Naplanovany souhrn iOS Naplanovany souhrn 0
iOS Naplanovany souhrn iOS Naplanovany souhrn 1
iOS Naplanovany souhrn iOS Naplanovany souhrn 2
iOS Naplanovany souhrn notifkace iOS Naplanovany souhrn notifkace 2
Vstoupit do galerie

Režimy soustředění: filtrování oznámení podle situace

Součástí chytrého systému notifikací jsou také režimy Soustředění, které vám dovolí mít různé sady notifikací pro různé situace – třeba pracovní režim, čas pro rodinu, sport, spánek nebo řízení. V každém z těchto režimů si přesně určíte, od koho a z jakých aplikací chcete dostávat oznámení. Tuto personalizaci provedete přes Nastavení > Soustředění, kde si můžete vytvořit nový režim nebo upravit stávající. V sekcích „Lidé“ a „Aplikace“ pak definujete, co má projít a co zůstane v tichosti.

soustředění ios 16 nové funkce soustredeni_ios16_funkce1
soustředění ios 16 nové funkce soustredeni_ios16_funkce2
soustředění ios 16 nové funkce soustredeni_ios16_funkce7
soustředění ios 16 nové funkce soustredeni_ios16_funkce8
soustředění ios 16 nové funkce soustredeni_ios16_funkce9
Vstoupit do galerie

Náhledy notifikací: větší soukromí na uzamčené obrazovce

Další užitečnou možností představuje zobrazování náhledů notifikací na uzamčené obrazovce. Pokud nechcete, aby kolemjdoucí viděli obsah vašich zpráv nebo e-mailů hned po rozsvícení displeje, můžete si nastavit, zda se mají zobrazovat vždy, pouze když máte telefon odemčený, nebo vůbec. Tuto volbu najdete v Nastavení > Oznámení > Náhledy a může být zásadním prvkem pro ochranu vašeho soukromí.

iOS nahledy notifikaci iOS nahledy notifikaci 0
iOS nahledy notifikaci iOS nahledy notifikaci 1
iOS nahledy notifikaci iOS nahledy notifikaci 2
iOS nahledy notifikaci iOS nahledy notifikaci 3
Vstoupit do galerie

Seskupení oznámení: větší přehled bez zahlcení

Někdy ale nejde ani tak o obsah, jako spíš o přehlednost. Seskupení oznámení vám pomůže zamezit zahlcení obrazovky – například tak, že se notifikace z jedné aplikace spojí do jediného upozornění, které pak můžete rozkliknout. Možnost seskupení se nastavuje individuálně pro každou aplikaci v Nastavení > Oznámení, kde pod konkrétní aplikací najdete volbu „Seskupení“ a můžete si zvolit například automatické seskupování, podle aplikace nebo ho vypnout úplně.

iOS Seskupeni oznameni iOS Seskupeni oznameni 0
iOS Seskupeni oznameni iOS Seskupeni oznameni 1
iOS Seskupeni oznameni iOS Seskupeni oznameni 2
iOS Seskupeni oznameni iOS Seskupeni oznameni 3
Vstoupit do galerie

LED notifikace: když potřebujete vizuální signál

A pokud hledáte opravdu nepřehlédnutelné upozornění – například když máte telefon v tichém režimu nebo používáte sluchátka – stojí za zvážení LED výstrahy. iPhone totiž umožňuje při příchozím oznámení rozblikat blesk fotoaparátu, čímž vytvoří viditelný signál. Tuto možnost najdete v Nastavení > Zpřístupnění > Sluch > Zvuk a obraz, kde aktivujete přepínač „Výstrahy bleskem LED“. Funkce je navržena primárně pro osoby se sluchovým omezením, ale skvěle poslouží i v hlučném prostředí nebo když nechcete být rušeni zvuky.

upozorneni led (1) upozorneni-led (1)
Obecné
upozorneni led (2) upozorneni-led (2)
Zpřístupnění
upozorneni led (3) upozorneni-led (3)
Výstrahy bleskem LED
upozorneni led (4) upozorneni-led (4)
Výstrahy bleskem LED
Vstoupit do galerie

 

 

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.