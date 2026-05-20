LEGO Pokémon se teprve rozjíždí. Unikly další sety a fanoušci šílí!

Zdá se, že spojení LEGO a Pokémon rozhodně neřeklo poslední slovo. Ba právě naopak. Po úspěchu prvních setů to začíná vypadat, že se s novými stavebnicemi roztrhne co nevidět pytel. Jen pár dní poté, co se na internetu objevila fotografie jednoho z chystaných setů, tu máme další únik, který naznačuje, kam se bude nová řada ubírat.
Podle čerstvých informací unikly hned tři nové LEGO Pokémon sety, které mají být zaměřené více na hraní než na čistě sběratelské vystavení. Konkrétně má jít o Charmander and Geodude’s Cavern Clash, Jigglypuff Concert a Cubone and Gengar’s Spooky Showdown. Už samotné názvy přitom dávají tušit, že LEGO nechce jen slepě sázet na známé postavičky, ale snaží se kolem nich stavět i menší scénky, které budou dávat smysl hlavně dětem a fanouškům hravějších stavebnic.
Zajímavé je, že nové sety mají podle úniku připomínat herní stavebnice ze světa Star Wars. Důvodem je využití takzvaných Smart Brick prvků, které mají do hraní přidat zvukové efekty a interaktivní prvky. Právě zvuk má být jednou z hlavních funkcí, což se u Pokémonů nabízí víc než dost. U Jigglypuff koncertu si asi není těžké představit, jakým směrem se LEGO vydá, zatímco souboj Cubona s Gengarem může být díky strašidelnější atmosféře jedním z nejzajímavějších kousků celé vlny. Pokud se pak ptáte na to, proč výše hovoříme o Star Wars, je to jednoduše proto, že Star Wars sety jsou zatím jediné, které v rámci Smart Play edice LEGO prodává. To se ale evidentně brzy změní.
Zatímco první LEGO Pokémon sety působily spíš jako lákadlo pro dospělé sběratele, nově uniklé stavebnice vypadají jako jasný krok směrem k mladším fanouškům. Menší scénky, známé postavy a interaktivní prvky z nich mohou udělat přesně ten typ produktů, které budou mizet z regálů nejen díky nostalgii rodičů, ale hlavně díky tomu, že si s nimi děti opravdu vyhrají. A pokud se potvrdí, že známých čísel chystaných setů je už nyní víc, LEGO Pokémon může být mnohem větší řadou, než se ještě nedávno zdálo.
Oficiální oznámení ze strany LEGO zatím stále chybí, takže je potřeba brát úniky s určitou rezervou. Na druhou stranu množství informací, názvy setů i uniklé box arty naznačují, že představení nemusí být daleko. A pokud se LEGO opravdu vydá cestou kombinace Pokémonů, menších herních scén a chytrých kostek, může jít o jednu z nejzajímavějších nových licencovaných řad poslední doby.