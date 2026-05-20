Nová aktualizace rozbila Spotify v CarPlay!

Populární hudební streamovací služba Spotify aktuálně řeší poměrně nepříjemný problém, který v posledních dnech trápí řadu uživatelů používajících aplikaci přes CarPlay. Při přehrávání hudby se totiž na displeji auta často zobrazují chybné informace o právě přehrávané skladbě. Jinými slovy – hraje jedna písnička, ale infotainment ukazuje jiný název, interpreta nebo obal alba. A podle reakcí uživatelů nejde o ojedinělý bug, ale o poměrně rozšířený problém.
Stížnosti se začaly množit jak na oficiálním komunitním fóru Spotify, tak na Redditu. Uživatelé popisují, že po přechodu na další skladbu zůstávají na displeji informace o té předchozí, případně se metadata úplně „promíchají“. Typicky se tak zobrazí správný obal alba, ale špatný interpret nebo název skladby. Některým uživatelům se navíc po spuštění Spotify přes CarPlay nezobrazí rozhraní vůbec a displej zůstane prázdný.
Z reakcí je navíc patrné, že problém pravděpodobně souvisí s poslední aktualizací Spotify. Ta kromě interních změn přinesla i poměrně kontroverzní dočasnou ikonku aplikace inspirovanou disco koulí, která vyvolala mezi uživateli dost rozporuplné reakce. Právě po této aktualizaci začali lidé hlásit problémy s CarPlay ve větším množství. Spotify už mezitím potvrdilo, že o chybě ví a že se jí aktuálně zabývá příslušný tým vývojářů.
Podobné chyby dokáží značně znepříjemnit poslech při používání CarPlay. Člověk často jen koutkem oka kontroluje, co zrovna hraje, zvlášť při delších cestách nebo při objevování nové hudby. Když ale systém ukazuje jinou skladbu než tu, která skutečně běží, působí to chaoticky a zbytečně to kazí jinak velmi pohodlný zážitek. O to víc, když samotné přehrávání funguje normálně a problém je „jen“ ve vizuální části.
Momentálně bohužel neexistuje univerzální řešení. Některým uživatelům krátkodobě pomohlo restartování iPhonu nebo odpojení a opětovné spárování CarPlay, ale ve většině případů se chyba po čase vrátí. Pokud tedy Spotify používáte v autě pravidelně, pravděpodobně nezbývá než čekat na opravnou aktualizaci. Celá situace zároveň znovu otevřela debatu o tom, jak dobře jednotlivé streamovací služby s CarPlay vlastně fungují. Apple Music bývá dlouhodobě považována za nejstabilnější variantu právě díky hlubší integraci do ekosystému Apple. Spotify má sice obrovskou uživatelskou základnu a velmi silné doporučovací algoritmy, ale podobné chyby pak působí o to viditelněji.