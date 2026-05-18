Spotify uklidňuje: Nová ikona aplikace je jen dočasná, brzy se navrátí stará verze

Spotify v posledních dnech překvapilo uživatele změnou své ikonky aplikace, která vyvolala poměrně výraznou odezvu. Typické zelené logo, na které jsou lidé zvyklí, totiž na chvíli nahradil lesklý disco ball. A jak se ukazuje, ne každý tuhle změnu přijal s nadšením.
Důvod je přitom poměrně jednoduchý. Spotify letos slaví 20 let od svého založení a rozhodlo se toto jubileum oslavit trochu odlehčeným způsobem. Disco ball ikonka měla být jen krátkou, hravou a vizuálně výraznější připomínkou narozenin společnosti, která chce dát najevo, že hudba je především zábava. Jenže problém nastal ve chvíli, kdy část uživatelů vůbec netušila, že jde o dočasnou změnu. Fotorealistická disco koule na domácí obrazovce působila na některé spíš jako nový designový směr než jednorázová oslava. A právě to rozpoutalo vlnu reakcí na sociálních sítích, kde se začaly objevovat obavy, že jde o trvalou změnu ikonky.
Spotify proto muselo relativně rychle reagovat a uklidnit situaci. Společnost začala uživatelům vzkazovat, že disco ball není nový standard, ale pouze dočasná narozeninová varianta. A co víc, původní zelené logo se má podle všeho vrátit už během tohoto týdne.
Alright, we know glitter is not for everyone. Our temp glow up ends soon. Your regularly scheduled Spotify icon returns next week.
— Spotify (@Spotify) May 17, 2026
Celá situace vlastně jen ukazuje, jak citlivě lidé vnímají i zdánlivé drobnosti, jako je ikona aplikace na ploše telefonu. Pro mnohé jde o součást každodenní estetiky, kterou si pečlivě ladí napříč celým systémem. A jakákoli odchylka, která nezapadá do vizuálního stylu, může vyvolat nečekaně silné emoce. Na druhou stranu, podobné experimenty nejsou úplně novinkou. Instagram už v minulosti při různých příležitostech nabídla dočasné ikonky v rámci kampaní, i když většinou šlo jen o krátkodobé změny bez ambice měnit základní design.
A i když disco ball verze Spotify ikony některé uživatele spíš rozladila, z pohledu samotné firmy jde o poměrně sympatický způsob, jak si připomenout kulaté výročí. Trocha nadsázky a hravosti v prostředí, kde většinou vládne minimalistická strohost, vlastně působí osvěžujícím dojmem.