Spotify uklidňuje: Nová ikona aplikace je jen dočasná, brzy se navrátí stará verze

J. Jiří Filip
Spotify v posledních dnech překvapilo uživatele změnou své ikonky aplikace, která vyvolala poměrně výraznou odezvu. Typické zelené logo, na které jsou lidé zvyklí, totiž na chvíli nahradil lesklý disco ball. A jak se ukazuje, ne každý tuhle změnu přijal s nadšením.

Důvod je přitom poměrně jednoduchý. Spotify letos slaví 20 let od svého založení a rozhodlo se toto jubileum oslavit trochu odlehčeným způsobem. Disco ball ikonka měla být jen krátkou, hravou a vizuálně výraznější připomínkou narozenin společnosti, která chce dát najevo, že hudba je především zábava. Jenže problém nastal ve chvíli, kdy část uživatelů vůbec netušila, že jde o dočasnou změnu. Fotorealistická disco koule na domácí obrazovce působila na některé spíš jako nový designový směr než jednorázová oslava. A právě to rozpoutalo vlnu reakcí na sociálních sítích, kde se začaly objevovat obavy, že jde o trvalou změnu ikonky.

Spotify proto muselo relativně rychle reagovat a uklidnit situaci. Společnost začala uživatelům vzkazovat, že disco ball není nový standard, ale pouze dočasná narozeninová varianta. A co víc, původní zelené logo se má podle všeho vrátit už během tohoto týdne.

Celá situace vlastně jen ukazuje, jak citlivě lidé vnímají i zdánlivé drobnosti, jako je ikona aplikace na ploše telefonu. Pro mnohé jde o součást každodenní estetiky, kterou si pečlivě ladí napříč celým systémem. A jakákoli odchylka, která nezapadá do vizuálního stylu, může vyvolat nečekaně silné emoce. Na druhou stranu, podobné experimenty nejsou úplně novinkou. Instagram už v minulosti při různých příležitostech nabídla dočasné ikonky v rámci kampaní, i když většinou šlo jen o krátkodobé změny bez ambice měnit základní design.

A i když disco ball verze Spotify ikony některé uživatele spíš rozladila, z pohledu samotné firmy jde o poměrně sympatický způsob, jak si připomenout kulaté výročí. Trocha nadsázky a hravosti v prostředí, kde většinou vládne minimalistická strohost, vlastně působí osvěžujícím dojmem.

