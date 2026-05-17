Nechte si poznámky na vašem iPhonu třídit automaticky a ušetřete si tak čas i práci

Aplikace Poznámky na iPhonu a Macu už dávno neslouží jen jako rychlý blok na nákupní seznam nebo náhodné myšlenky. Apple z ní v posledních letech udělal překvapivě schopný pracovní nástroj a jednou z nejpraktičtějších funkcí, kterou spousta uživatelů stále přehlíží, jsou dynamické složky. Pokud máte v Poznámkách desítky nebo stovky zápisů a začínáte se v nich ztrácet, právě tahle funkce dokáže udělat obrovský rozdíl.
Princip je přitom velmi jednoduchý. Místo ručního přesouvání poznámek do jednotlivých složek si nastavíte pravidla a aplikace vše roztřídí za vás. Poznámky se mohou automaticky řadit například podle hashtagů, konkrétních klíčových slov, příloh, checklistů nebo data vytvoření. Jakmile nová poznámka splní zadané podmínky, okamžitě se ve složce objeví sama, bez jakéhokoliv dalšího zásahu.
V praxi to funguje překvapivě dobře. Osobně mi nejvíc sedí kombinace tagů a chytrých složek při práci na více projektech současně. Stačí do poznámky přidat například #prace, #clanek nebo #napady a aplikace si vše sama přebere. Nemusím řešit, kam poznámku ukládat, protože systém to udělá za mě. Přesně tohle je jedna z funkcí, kterou jsem zpočátku považovala za detail, ale po pár týdnech používání jsem se k běžným složkám prakticky přestala vracet.
Vytvoření dynamické složky je navíc otázkou několika sekund. V seznamu složek stačí klepnout na tlačítko „+“ a následně vybrat možnost Převést na dynamickou složku. Poté už jen nastavíte podmínky, podle kterých se mají poznámky filtrovat. Můžete například určit, že se mají zobrazovat všechny poznámky obsahující konkrétní tag nebo kombinaci více tagů zároveň.
Velkou výhodou je i to, že jedna poznámka může být současně součástí několika dynamických složek. To je přesně rozdíl oproti klasickému systému adresářů, kde je soubor většinou uložen jen na jednom místě. Tady můžete mít stejnou poznámku zároveň v pracovním projektu, osobních úkolech i třeba ve složce s rozepsanými články.
Apple navíc dynamické složky dobře propojuje napříč zařízeními. Jakmile si je nastavíte na iPhonu, okamžitě se objeví i na Macu nebo iPadu. Pokud tedy často přeskakujete mezi zařízeními, organizace zůstává konzistentní a není potřeba nic nastavovat znovu.
Ve chvíli, kdy si člověk na chytré třídění zvykne, začne klasické ruční přesouvání poznámek působit skoro zastarale. A právě to je na celé funkci možná nejlepší. Nejde o efektní novinku na jedno použití, ale o praktickou věc, která dokáže každý den ušetřit překvapivě hodně času.