Naučte se v Poznámkách na iPhonu zvýraznit text a zpřehlednit si tak zápisky

Aplikace Poznámky patří na iPhonu mezi ty nástroje, které většina lidí používá skoro každý den. Někdo si do ní zapisuje rychlé nápady, jiný seznamy úkolů, někdo si ukládá citace, odkazy nebo pracovní poznámky. S příchodem iOS 18 ale dostala jednu drobnou, ale praktickou novinku – možnost zvýrazňovat text barevně, podobně jako zvýrazňovačem na papíře.
Díky tomu lze v dlouhé poznámce rychle označit důležité pasáže, klíčová slova nebo třeba části textu, ke kterým se chcete později vrátit.
Jak zvýraznit text v Poznámkách
Celý postup je velmi rychlý a zvládnete ho během několika klepnutí:
- Otevřete aplikaci Poznámky a vyberte konkrétní poznámku.
- Podržte prst na textu, který chcete označit, a vyberte požadovanou část.
- Nad klávesnicí klepněte na tlačítko Aa pro formátování.
- V nabídce vyberte ikonu zvýrazňovače a zvolte barvu.
Text se okamžitě zobrazí se zvoleným barevným podkladem, takže na první pohled vystoupí z okolního textu.
Kdy se zvýrazňování opravdu hodí
Největší smysl má tato funkce u delších poznámek. Pokud si například zapisujete informace ze schůzky, studijní materiály nebo pracovní úkoly, barevné zvýraznění pomůže rychle najít důležité části. Já ho často používám při práci s delšími poznámkami – třeba když si během dne zapisuji různé nápady nebo body k článku. Klíčové věty si zvýrazním a při pozdějším čtení je najdu během pár sekund, aniž bych musela projíždět celý text.
Poznámky jako plnohodnotný pracovní nástroj
Apple aplikaci Poznámky v posledních letech výrazně rozšířil. Dnes v ní můžete vytvářet seznamy, tabulky, přidávat přílohy nebo skenovat dokumenty. Barevné zvýraznění je jen další dílek, který pomáhá udělat z obyčejného zápisníku přehledný pracovní prostor. Pokud si do Poznámek ukládáte víc informací než jen krátké poznámky, vyplatí se tuto funkci vyzkoušet. Stačí pár barevných zvýraznění a orientace v textu je najednou výrazně rychlejší.
Genialni jednoducha aplikace …
kdysi davno jsrm z Evernote bolestive presel na Onenote, presun nekolika let poznamek byl dost oser …
Pred cca 3mi lety jsrm misto Onenote presel na Notes a naprosta spokojenost …
Kdyby Apple nebo nekdo vyvinul nastroj kterym by slo databazi ON odmigrovat do Notes, hodne lidi co jedou plne v ekosystemu apple by myslim zajasalo.