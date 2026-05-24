Proč používám Apple TV, i když mám chytrou televizi

Když se dnes řekne Apple TV, spousta lidí si možná položí celkem logickou otázku, proč si kupovat další krabičku k televizi, když už je prakticky každá moderní televize chytrá? A upřímně, této otázce se vlastně ani nelze příliš divit, pokud jí položí člověk s menším vhledem do celé problematiky. Sám doma ostatně používám jen pár let starý TOP model OLED televize od LG, který má v rámci webOS hromadu chytrých funkcí, aplikací a možností. Přesto na fyzickou Apple TV ale i tak nedám dopustit a kdybych měl dnes znovu řešit, jestli ji k chytré televizi pořídit, neváhal bych ani chvíli.
Důvod je vlastně jednoduchý. Apple TV je z hlediska komfortu pořád někde jinde. Nejde o to, že by webOS byl špatný systém, jelikož to určitě není. Naopak u LG patří mezi to lepší, co dnes chytré televize nabízejí. Jenže jakmile si člověk zvykne na svižnost tvOS, rychlost spouštění aplikací, plynulost prostředí a celkovou jednoduchost ovládání, návrat do prostředí televize působí tak trochu jako krok zpátky. Apple TV zkrátka reaguje okamžitě, aplikace se v ní ovládají příjemněji a celé prostředí působí daleko čistěji.
Obrovskou roli u mě hraje i propojení s Apple ekosystémem. Apple TV totiž není jen zařízení na Netflix, IPTV nebo YouTube. Je to zároveň prodloužená ruka iPhonu, iPadu, Macu, Apple Watch a celé chytré domácnosti. Přes Apple TV můžete pohodlně ovládat Domácnost, procházet fotky, sdílená alba nebo si jednoduše pustit obsah z iPhonu přes AirPlay. A právě tyhle drobnosti jsou věci, které člověk na papíře možná neřeší, ale v každodenním používání je začne oceňovat velmi rychle. Jasně, vím, že mnohé televize už nyní podporují taktéž AirPlay, ale Apple TV je v tomto směru alespoň dle mých testů stále svižnější.
Skvělé je i ovládání přes iPhone. Pokud zrovna nemám po ruce ovladač, stačí sáhnout po telefonu a televizi ovládám naprosto intuitivně přímo z něj. Po nainstalování příslušné aplikace to jde navíc pohodlně i z Macu. A jakmile si člověk zvykne, že nemusí hledat klasický televizní ovladač, přepínat vstupy a bojovat s různými nabídkami televize, začne mu Apple TV dávat ještě větší smysl. I zde samozřejmě vím, že mnohé televize mají doprovodné aplikace pro ovládání, ale zde jste zkrátka zase o krok napřed, protože ovladač pro Apple TV máte předinstalovaný a vyladěný do posledního detailu.
Další věc, kterou mám na Apple TV rád, je napojení na HomePody. Pokud máte televizi v obýváku, ale chcete slyšet, co v ní hraje, třeba v kuchyni nebo ložnici, kde máte HomePod, jde to vyřešit velmi jednoduše. Jasně, není to funkce, kterou musí používat každý den úplně každý, ale přesně zapadá do jablečné filozofie, kdy věci prostě fungují spolu a člověk nad nimi nemusí zbytečně přemýšlet. Já mám tuto funkci moc rád u vaření, kdy si pustím ve vedlejší místnosti televizi a v kuchyni mi pak běží zvuk z HomePodu, takže můžu po očku pokukovat, co se vlastně zrovna děje.
A pak je tu ovladač. Za mě je totiž ovladač k Apple TV jedním z nejlepších důvodů, proč ji používat. Pokud sledujete všechno přes Apple TV, což je náš případ díky využití IPTV i streamovacích služeb, dokáže kompletně nahradit klasický televizní ovladač. Zapnete televizi, ovládáte hlasitost, pohybujete se v aplikacích a řešíte prakticky všechno jedním malým ovladačem, který je jednoduchý, přesný a příjemný do ruky. Navíc mám pocit, že stejné aplikace se v tvOS pojetí ovládají s Apple TV ovladačem výrazně lépe než ve webOS s ovladačem přímo k televizi.
Právě v tom je podle mě hlavní kouzlo Apple TV. Nejde o zařízení, které by chytrou televizi nutně doplňovalo o něco, bez čeho by nešla používat. Jde spíš o zařízení, které z ní udělá výrazně pohodlnější, rychlejší a příjemnější centrum domácí zábavy. A pokud už doma používáte Apple produkty, ten rozdíl je ještě znatelnější.
Takže ano, chytrou televizi mám a troufnu si říci, že stále velmi dobrou. Přesto Apple TV používám denně a považuji ji za jednu z věcí, které možná na první pohled vypadají zbytečně, ale po pár dnech používání začnou dávat dokonalý smysl. Pokud tedy máte doma moderní televizi a říkáte si, že Apple TV nepotřebujete, úplně bych ji neodepisoval. Za mě je to pořád jedna z nejpříjemnějších cest, jak si z televize udělat skutečně chytré a pohodlné zařízení.